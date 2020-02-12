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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3219322032213222

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:01

  rollo написав:
  Rimlyanin1 написав:Оформив сьогодні кредитки Б5 та Пудру, але ліміт 0.
З часом пропонують встановити кредитний ліміт?

Не ждите.

Оно как карта ляжет ,так тоже бывает.Я и не просил сами пятёрку налили примерно через 11 месяцев. Однако справедливости ради скажу ,что подняли в аккурат после того как долили цыгане (они мне с августа третий раз уже долили). Видать посмотрели на мои свинные операции и прослезились "как этому бедному свину тяжело работать" и буквально на следующий день монобанда налила и ещё через день я коко взял и ещё через день уже и тазик по Б5 дал (опять же видимо увидели ,что в кред.бюро движ такой поднялся) и поняли ,что клиент от нас может и уползти туда где кормят лучше. Так что вот ещё один случай есть ,что и не ждал и забил уже,а вдруг раз и дали.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:25

  Rimlyanin1 написав:Оформив сьогодні кредитки Б5 та Пудру, але ліміт 0.
З часом пропонують встановити кредитний ліміт?

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