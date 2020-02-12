Rimlyanin1 написав:Оформив сьогодні кредитки Б5 та Пудру, але ліміт 0. З часом пропонують встановити кредитний ліміт?
Не ждите.
Оно как карта ляжет ,так тоже бывает.Я и не просил сами пятёрку налили примерно через 11 месяцев. Однако справедливости ради скажу ,что подняли в аккурат после того как долили цыгане (они мне с августа третий раз уже долили). Видать посмотрели на мои свинные операции и прослезились "как этому бедному свину тяжело работать" и буквально на следующий день монобанда налила и ещё через день я коко взял и ещё через день уже и тазик по Б5 дал (опять же видимо увидели ,что в кред.бюро движ такой поднялся) и поняли ,что клиент от нас может и уползти туда где кормят лучше. Так что вот ещё один случай есть ,что и не ждал и забил уже,а вдруг раз и дали.
Действительно Тас начал вместо СМС сообщений присылать пуши. Неожиданно и не очень удобно.По Б5 теперь пуши приходят.
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