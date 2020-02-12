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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3220322132223223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:31

Re: ТАСКОМБАНК

при входе в ТАС2u снова пропали все карты ТАСа и депозиты, чужие карты висят :evil:
Тазик, верни карты и депо обратно!
Lost
 
Повідомлень: 1420
З нами з: 07.02.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:52

  Lost написав:при входе в ТАС2u снова пропали все карты ТАСа и депозиты, чужие карты висят :evil:
Тазик, верни карты и депо обратно!

Перезахід зазвичай допомагає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4051
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 512 раз.
 
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  #<1 ... 3220322132223223
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