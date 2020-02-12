при входе в ТАС2u снова пропали все карты ТАСа и депозиты, чужие карты висят
Тазик, верни карты и депо обратно!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:31
Re: ТАСКОМБАНК
при входе в ТАС2u снова пропали все карты ТАСа и депозиты, чужие карты висят
Тазик, верни карты и депо обратно!
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:52
Перезахід зазвичай допомагає.
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