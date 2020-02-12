при входе в ТАС2u снова пропали все карты ТАСа и депозиты, чужие карты висят
Тазик, верни карты и депо обратно!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:31
Re: ТАСКОМБАНК
при входе в ТАС2u снова пропали все карты ТАСа и депозиты, чужие карты висят
Тазик, верни карты и депо обратно!
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:52
Перезахід зазвичай допомагає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 13 лют, 2020 17:53
Щось у лісі здохло или мир перевернулся.
Зашел сегодня в банк закрыть ненужный Викэнд и в сотый раз написать заяву на лимит по голой Б5.
Менеджер сказала, что по заяве не поднимут уже и предложила выпустить еще одну карту. Согласился.
И чудо! Целых 10 000 грн. налили.
Пойду в магазин.
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:54
Стали приходить сообщения о транзакциях в ИБ, их можно удалять как-то? А то уже большие простыни.
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:12
З чим пов'язано не пояснила? Горить план?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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