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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:31
при входе в ТАС2u снова пропали все карты ТАСа и депозиты, чужие карты висят
Тазик, верни карты и депо обратно!
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Lost
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:52
Lost написав:
при входе в ТАС2u снова пропали все карты ТАСа и депозиты, чужие карты висят
Тазик, верни карты и депо обратно!
Перезахід зазвичай допомагає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:53
wilomik написав:
rollo написав:Не ждите.
Почему? Пусть пробует.
Мне с 0 тоже дали полгода назад.
Уже до 7500 подняли.
Щось у лісі здохло или мир перевернулся.
Зашел сегодня в банк закрыть ненужный Викэнд и в сотый раз написать заяву на лимит по голой Б5.
Менеджер сказала, что по заяве не поднимут уже и предложила выпустить еще одну карту. Согласился.
И чудо! Целых 10 000 грн. налили.
Пойду в магазин.
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rollo
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Додано: Чет 13 лют, 2020 18:54
Стали приходить сообщения о транзакциях в ИБ, их можно удалять как-то? А то уже большие простыни.
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sonechko
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Додано: Чет 13 лют, 2020 19:12
rollo написав:
Менеджер сказала, что по заяве не поднимут уже и предложила выпустить еще одну карту.
З чим пов'язано не пояснила? Горить план?
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klug
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Додано: Чет 13 лют, 2020 22:32
klug написав: rollo написав:
Менеджер сказала, что по заяве не поднимут уже и предложила выпустить еще одну карту.
З чим пов'язано не пояснила? Горить план?
Этот таз трудно понять. Может и план горит. Не объяснили.
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rollo
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Додано: Чет 13 лют, 2020 23:07
sonechko написав:Стали приходить сообщения о транзакциях в ИБ, их можно удалять как-то? А то уже большие простыни.
Откуда удалять? Из ИБ? Где простыни?
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Faceless
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Додано: Чет 13 лют, 2020 23:33
Faceless написав:
sonechko написав:Стали приходить сообщения о транзакциях в ИБ, их можно удалять как-то? А то уже большие простыни.
Откуда удалять? Из ИБ? Где простыни?
В ТАС2Ю сообщения, идут простыни по всем покупкам и не удаляются.
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sonechko
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