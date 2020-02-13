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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:31

Re: ТАСКОМБАНК

при входе в ТАС2u снова пропали все карты ТАСа и депозиты, чужие карты висят :evil:
Тазик, верни карты и депо обратно!
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:52

  Lost написав:при входе в ТАС2u снова пропали все карты ТАСа и депозиты, чужие карты висят :evil:
Тазик, верни карты и депо обратно!

Перезахід зазвичай допомагає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:53

  wilomik написав:
rollo написав:Не ждите.

Почему? Пусть пробует.
Мне с 0 тоже дали полгода назад.
Уже до 7500 подняли.

Щось у лісі здохло или мир перевернулся.
Зашел сегодня в банк закрыть ненужный Викэнд и в сотый раз написать заяву на лимит по голой Б5.
Менеджер сказала, что по заяве не поднимут уже и предложила выпустить еще одну карту. Согласился.
И чудо! Целых 10 000 грн. налили.
Пойду в магазин. :shock: :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:54

Стали приходить сообщения о транзакциях в ИБ, их можно удалять как-то? А то уже большие простыни.
sonechko
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:12

  rollo написав:Менеджер сказала, что по заяве не поднимут уже и предложила выпустить еще одну карту.

З чим пов'язано не пояснила? Горить план?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 22:32

  klug написав:
  rollo написав:Менеджер сказала, что по заяве не поднимут уже и предложила выпустить еще одну карту.

З чим пов'язано не пояснила? Горить план?

Этот таз трудно понять. Может и план горит. Не объяснили.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:07

Re: ТАСКОМБАНК

sonechko написав:Стали приходить сообщения о транзакциях в ИБ, их можно удалять как-то? А то уже большие простыни.
Откуда удалять? Из ИБ? Где простыни?
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:33

  Faceless написав:
sonechko написав:Стали приходить сообщения о транзакциях в ИБ, их можно удалять как-то? А то уже большие простыни.
Откуда удалять? Из ИБ? Где простыни?

В ТАС2Ю сообщения, идут простыни по всем покупкам и не удаляются.
sonechko
 
Повідомлень: 183
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