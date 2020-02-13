Было такое, лечится переустановкой приложения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:26
Re: ТАСКОМБАНК
Было такое, лечится переустановкой приложения.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:01
Помечаются галочкой, не исчезают, простынь все увеличивается.
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