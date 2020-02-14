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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:26

Re: ТАСКОМБАНК

  Lost написав:при входе в ТАС2u снова пропали все карты ТАСа и депозиты, чужие карты висят
Тазик, верни карты и депо обратно!

Было такое, лечится переустановкой приложения.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:01

  curiousobro написав:
  sonechko написав:
  Faceless написав:В ТАС2Ю сообщения, идут простыни по всем покупкам и не удаляются.

Наверно в уведомления пихаются все непрочитанные

Попробуйте следующее

Нужно войти в приложение
Открыть боковое меню (левый верхний угол, лесенка такая)
зайти в повидомлення
Все пометятся как прочитанные и простынь быть не должно.

Помечаются галочкой, не исчезают, простынь все увеличивается.
sonechko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:58

  rozhko_k написав:Более трех лет являюсь клиентом банка, сегодня зашел в ТАС2u проверить выплату процентов по депозиту, вместо суммы за 14 дней, выплачена суммв за 1 день. Впервые с таким сталкиваюсь

а какая связь между 3-летним стажем и суммой выплаченных процентов? :?:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:24

  rozhko_k написав:Более трех лет являюсь клиентом банка, сегодня зашел в ТАС2u проверить выплату процентов по депозиту, вместо суммы за 14 дней, выплачена суммв за 1 день. Впервые с таким сталкиваюсь

Ну что же вы так... Это элементарная "тасматика" -- тас-математика
J0va
 
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ілі ма-тас-матіка :)
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greenozon
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И сам сталкивался, и на ветке писали - тут могут дурить на процентах депо. (
arkavs
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