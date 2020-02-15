Было такое, лечится переустановкой приложения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:26
Re: ТАСКОМБАНК
Было такое, лечится переустановкой приложения.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:01
Помечаются галочкой, не исчезают, простынь все увеличивается.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:58
а какая связь между 3-летним стажем и суммой выплаченных процентов?
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:24
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:52
ілі ма-тас-матіка
+50грн !
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Додано: Суб 15 лют, 2020 12:39
И сам сталкивался, и на ветке писали - тут могут дурить на процентах депо. (
Додано: Нед 16 лют, 2020 19:48
Подвійний кишмиш прийшов, а ви мовчите!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 16 лют, 2020 20:50
Re: ТАСКОМБАНК
На святой день любви ОПЯТЬ %% по депо зашли 2 суммы
08-16 и 10-16 по Киеву
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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