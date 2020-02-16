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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:26
Lost написав:
при входе в ТАС2u снова пропали все карты ТАСа и депозиты, чужие карты висят
Тазик, верни карты и депо обратно!
Было такое, лечится переустановкой приложения.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:01
curiousobro написав: sonechko написав: Faceless написав:
В ТАС2Ю сообщения, идут простыни по всем покупкам и не удаляются.
Наверно в уведомления пихаются все непрочитанные
Попробуйте следующее
Нужно войти в приложение
Открыть боковое меню (левый верхний угол, лесенка такая)
зайти в повидомлення
Все пометятся как прочитанные и простынь быть не должно.
Помечаются галочкой, не исчезают, простынь все увеличивается.
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sonechko
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:58
rozhko_k написав:
Более трех лет являюсь клиентом банка, сегодня зашел в ТАС2u проверить выплату процентов по депозиту, вместо суммы за 14 дней, выплачена суммв за 1 день. Впервые с таким сталкиваюсь
а какая связь между 3-летним стажем и суммой выплаченных процентов?
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:24
rozhko_k написав:
Более трех лет являюсь клиентом банка, сегодня зашел в ТАС2u проверить выплату процентов по депозиту, вместо суммы за 14 дней, выплачена суммв за 1 день. Впервые с таким сталкиваюсь
Ну что же вы так... Это элементарная "тасматика" -- тас-математика
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Додано: Суб 15 лют, 2020 12:39
И сам сталкивался, и на ветке писали - тут могут дурить на процентах депо. (
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arkavs
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Додано: Нед 16 лют, 2020 19:48
Подвійний кишмиш прийшов, а ви мовчите!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 16 лют, 2020 20:50
arkavs написав:
И сам сталкивался, и на ветке писали - тут могут дурить на процентах депо. (
На святой день любви ОПЯТЬ %% по депо зашли 2 суммы
08-16 и 10-16 по Киеву
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Нед 16 лют, 2020 22:17
Goodman
кстати депозит - который закончился в субботу - пришёл на плативку в субботу и проценты пришли.
раньше тася такие депозиты только с понедельника возвращала
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Нед 16 лют, 2020 23:22
uaprofi написав:Goodman
кстати депозит - который закончился в субботу - пришёл на плативку в субботу и проценты пришли.
раньше тася такие депозиты только с понедельника возвращала
Последние два-три года заходили по виходним... "Раньше" - єто когда?
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jay2004
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