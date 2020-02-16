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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 00:30

jay2004

у меня в таких случаях всегда была выплата по понедельникам
в прошлом году было так
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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реквизиты Б-5

как их виртуально или онлайн получить?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:40

  sens написав:как их виртуально или онлайн получить?

СЕПОм на ИБАН, ОКПО Ваш ИНН.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:45

  ukrprom2014 написав:
  sens написав:как их виртуально или онлайн получить?

СЕПОм на ИБАН, ОКПО Ваш ИНН.

какой сеп :?: мне и нужен ибан , в веб версии можно копировать ибан уикендкарты - эти great fools полные miracle maker
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:55

  sens написав:как их виртуально или онлайн получить?

В разделе кешбек смотрите подробности по операции, там счет в старом формате, конвертировать можно на сайте НБУ
Или звонок на КЦ - номер счета продиктуют
    +50 грн
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vollena71
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