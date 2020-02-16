jay2004
у меня в таких случаях всегда была выплата по понедельникам
в прошлом году было так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 00:30
jay2004
у меня в таких случаях всегда была выплата по понедельникам
в прошлом году было так
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:34
реквизиты Б-5
как их виртуально или онлайн получить?
никому не верю
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:40
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:45
какой сеп мне и нужен ибан , в веб версии можно копировать ибан уикендкарты - эти great fools полные miracle maker
никому не верю
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:55
В разделе кешбек смотрите подробности по операции, там счет в старом формате, конвертировать можно на сайте НБУ
Или звонок на КЦ - номер счета продиктуют
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:02
Вирішив їх кредитку сьогодні поповнити СЕПом з іншого банку, спробував знайти реквізити в додатку - не знайшов, подзвонив на гарячу лінію, підтвердили що їх там нема, попросив вислати смс - нема технічної можливості
Продиктували мені номер рахунку.
Навіщо такі складнощі, я ж хочу просто грошей на карту закинути по реквізитам.
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:14
Re: ТАСКОМБАНК
Для Таси это проще простого. Они щас нанимают операторов с отличной дикцией. Первый тест при приёме на работу это чОтко сказать 5 раз "Ю-А латиницей" (а "Ю-Эй" не котируется!). Потом дать объяснение клиенту, шо такое латиница Потом нуна уметь точно подсчитать чиСло нулей... Вообщем обучают персонал не покладая руХ
А всё из-за того, шо у программеров руци чуток кривоваты
... делайте хоть что-нибудь!
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