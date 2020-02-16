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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 00:30

jay2004

у меня в таких случаях всегда была выплата по понедельникам
в прошлом году было так
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:34

реквизиты Б-5

как их виртуально или онлайн получить?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:40

  sens написав:как их виртуально или онлайн получить?

СЕПОм на ИБАН, ОКПО Ваш ИНН.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:45

  ukrprom2014 написав:
  sens написав:как их виртуально или онлайн получить?

СЕПОм на ИБАН, ОКПО Ваш ИНН.

какой сеп :?: мне и нужен ибан , в веб версии можно копировать ибан уикендкарты - эти great fools полные miracle maker
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:55

  sens написав:как их виртуально или онлайн получить?

В разделе кешбек смотрите подробности по операции, там счет в старом формате, конвертировать можно на сайте НБУ
Или звонок на КЦ - номер счета продиктуют
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
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  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:02

Вирішив їх кредитку сьогодні поповнити СЕПом з іншого банку, спробував знайти реквізити в додатку - не знайшов, подзвонив на гарячу лінію, підтвердили що їх там нема, попросив вислати смс - нема технічної можливості :shock:

Продиктували мені номер рахунку.

Навіщо такі складнощі, я ж хочу просто грошей на карту закинути по реквізитам.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:14

Re: ТАСКОМБАНК

  Rainbow написав:Навіщо такі складнощі

Для Таси это проще простого. Они щас нанимают операторов с отличной дикцией. Первый тест при приёме на работу это чОтко сказать 5 раз "Ю-А латиницей" (а "Ю-Эй" не котируется!). Потом дать объяснение клиенту, шо такое латиница :) Потом нуна уметь точно подсчитать чиСло нулей... Вообщем обучают персонал не покладая руХ :mrgreen:
А всё из-за того, шо у программеров руци чуток кривоваты :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:47

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, хочу оплатить коммуналку с Б5 в приложении, будет кешбек? И сколько сейчас на остаток по Б5 начисляют?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:54

  ishvara написав:Подскажите, хочу оплатить коммуналку с Б5 в приложении, будет кешбек? И сколько сейчас на остаток по Б5 начисляют?

Да, будет жалкий 1% кешбека.
На остаток по Б5 начисляют 10% на остаток.
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:35

Re: ТАСКОМБАНК

Какая комиссия за оплату коммунальных услуг по реквизитам будет снята,если оплачивать с кредитной Б5?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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