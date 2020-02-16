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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3224322532263227>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:47

  _PORT_UA написав:Какая комиссия за оплату коммунальных услуг по реквизитам будет снята,если оплачивать с кредитной Б5?

Если прям это платеж "по реквизитам" и за счет кредитных средств - 4,9% + 15 грн.
Если через TAS2U через меню коммуналки - то или 0, или 3 грн. за платеж (в зависимости от получателя).
Если через сторонний сервис типа Портмоне или EasyPay - то зависит от самого сервиса.
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:15

ramzes4 , а кешбек будет, если оплачивать через раздел Коммуналка?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:27

_PORT_UA Вроде дали
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:44

  ramzes4 написав:Если через TAS2U через меню коммуналки - то или 0, или 3 грн. за платеж (в зависимости от получателя).


Вот именно - 0 или 3, хотя в тарифах однозначно указано -
4.4.5. Операції оплати послуг (комунальних послуг, мобільного зв'язку, страхування та інших) Не тарифікується


Нехорошо это как-то...
Valt22
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:49

Re: ТАСКОМБАНК

В ТАС2Ю вкотре зникли додані картки інших банків... Перезавантаження не допомагає поки що...
chieff
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:43

Re: ТАСКОМБАНК

ТАС обмен , пишет недостаточно средств на счету...поклал 2 часа назад евро через кассу на карту ,на карте уже давно их видно и в последних операциях...подскжите плиз ,лечится как то или ждать нового курса ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:51

  lincoln2 написав:ТАС обмен , пишет недостаточно средств на счету...поклал 2 часа назад евро через кассу на карту ,на карте уже давно их видно и в последних операциях...подскжите плиз ,лечится как то или ждать нового курса ?


Похоже что вы кассиру вместе с деньгами еще и карту в руки дали.
Если он ее через пос проводил, то деньги на счету сегодня врядли появятся.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:52

Aps точно :( , спасибо
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:17

  lincoln2 написав:Aps точно :( , спасибо

Можуть і сьогодні зайти.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:33

  _PORT_UA написав:ramzes4 , а кешбек будет, если оплачивать через раздел Коммуналка?

Будет
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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