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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:47
_PORT_UA написав:
Какая комиссия за оплату коммунальных услуг по реквизитам будет снята,если оплачивать с кредитной Б5?
Если прям это платеж "по реквизитам" и за счет кредитных средств - 4,9% + 15 грн.
Если через TAS2U через меню коммуналки - то или 0, или 3 грн. за платеж (в зависимости от получателя).
Если через сторонний сервис типа Портмоне или EasyPay - то зависит от самого сервиса.
- 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
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ramzes4
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:15
ramzes4 , а кешбек будет, если оплачивать через раздел Коммуналка?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:27
_PORT_UA Вроде дали
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ishvara
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:44
ramzes4 написав:
Если через TAS2U через меню коммуналки - то или 0, или 3 грн. за платеж (в зависимости от получателя).
Вот именно - 0 или 3, хотя в тарифах однозначно указано -
4.4.5. Операції оплати послуг (комунальних послуг, мобільного зв'язку, страхування та інших) Не тарифікується
Нехорошо это как-то...
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:49
В ТАС2Ю вкотре зникли додані картки інших банків... Перезавантаження не допомагає поки що...
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Додано: Пон 17 лют, 2020 15:43
ТАС обмен , пишет недостаточно средств на счету...поклал 2 часа назад евро через кассу на карту ,на карте уже давно их видно и в последних операциях...подскжите плиз ,лечится как то или ждать нового курса ?
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lincoln2
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Додано: Пон 17 лют, 2020 15:51
lincoln2 написав:
ТАС обмен , пишет недостаточно средств на счету...поклал 2 часа назад евро через кассу на карту ,на карте уже давно их видно и в последних операциях...подскжите плиз ,лечится как то или ждать нового курса ?
Похоже что вы кассиру вместе с деньгами еще и карту в руки дали.
Если он ее через пос проводил, то деньги на счету сегодня врядли появятся.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 15:52
Aps
точно
, спасибо
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lincoln2
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:17
lincoln2 написав:Aps
точно
, спасибо
Можуть і сьогодні зайти.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:33
_PORT_UA написав:ramzes4
, а кешбек будет, если оплачивать через раздел Коммуналка?
Будет
- 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
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ramzes4
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