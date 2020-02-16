2.3. Оплата виставленого рахунку від постачальника комунальних послуг (Додаток 2) з картки, емітованої АТ «ТАСКОМБАНК» Не тарифікується 2.4. Оплата виставленого рахунку від постачальника комунальних послуг (Додаток 3) з картки, емітованої АТ «ТАСКОМБАНК» 3 грн.
Предвосхищая вопрос про додатки 2 и 3 - мне они на глаза нигде не попадались
5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY