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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:36

  Valt22 написав:
  ramzes4 написав:Если через TAS2U через меню коммуналки - то или 0, или 3 грн. за платеж (в зависимости от получателя).


Вот именно - 0 или 3, хотя в тарифах однозначно указано -
4.4.5. Операції оплати послуг (комунальних послуг, мобільного зв'язку, страхування та інших) Не тарифікується


Нехорошо это как-то...

Это вы не те тарифы читаете :)
Тарифи на послуги, що надаються в рамках сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U» на странице https://tascombank.ua/you/cards/velyka_piatirka
2.3. Оплата виставленого рахунку від постачальника комунальних послуг (Додаток 2) з картки, емітованої АТ «ТАСКОМБАНК» Не тарифікується
2.4. Оплата виставленого рахунку від постачальника комунальних послуг (Додаток 3) з картки, емітованої АТ «ТАСКОМБАНК» 3 грн.

Предвосхищая вопрос про додатки 2 и 3 - мне они на глаза нигде не попадались :(
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:53

  klug написав:Подвійний кишмиш прийшов, а ви мовчите!
Угу, автоматически выплачивают только избранным. Декабрьский дали только часть и с опозданием на 5 дней - 20-го числа... январьский, очевидно, тоже придется выбивать пару дней :evil:
Без пинка таська скупа! :evil: И про сорри-бонусы типа не, никогда не слышала! :evil:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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