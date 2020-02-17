2.3. Оплата виставленого рахунку від постачальника комунальних послуг (Додаток 2) з картки, емітованої АТ «ТАСКОМБАНК» Не тарифікується 2.4. Оплата виставленого рахунку від постачальника комунальних послуг (Додаток 3) з картки, емітованої АТ «ТАСКОМБАНК» 3 грн.
Предвосхищая вопрос про додатки 2 и 3 - мне они на глаза нигде не попадались
5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
klug написав:Подвійний кишмиш прийшов, а ви мовчите!
Угу, автоматически выплачивают только избранным. Декабрьский дали только часть и с опозданием на 5 дней - 20-го числа... январьский, очевидно, тоже придется выбивать пару дней Без пинка таська скупа! И про сорри-бонусы типа не, никогда не слышала!
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
klug написав:Подвійний кишмиш прийшов, а ви мовчите!
Угу, автоматически выплачивают только избранным. Декабрьский дали только часть и с опозданием на 5 дней - 20-го числа... январьский, очевидно, тоже придется выбивать пару дней Без пинка таська скупа! И про сорри-бонусы типа не, никогда не слышала!
Знову не вгадали, з якої картки треба було витрачати?