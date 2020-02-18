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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3225322632273228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
29
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:02

pharus
То ви ж уже навчені - мали перепитати перед тим, як витрачати. ТАСька-то не знає, що у неї є клієнти з кількома картками.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:18

Re: ТАСКОМБАНК

  pharus написав:Это точно, просто непаханое поле чудес.
Нигде вообще не указано, с какой именно кредитки надо было тратить.


Ну как. Участвовали только Б5 и пудра. У меня нет Б5, но есть пудра. Какого, тогда не начислен двойной?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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