pharus
То ви ж уже навчені - мали перепитати перед тим, як витрачати. ТАСька-то не знає, що у неї є клієнти з кількома картками.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:02
pharus
То ви ж уже навчені - мали перепитати перед тим, як витрачати. ТАСька-то не знає, що у неї є клієнти з кількома картками.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:18
Re: ТАСКОМБАНК
Ну как. Участвовали только Б5 и пудра. У меня нет Б5, но есть пудра. Какого, тогда не начислен двойной?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Вів 18 лют, 2020 23:37
Со стороны таса нарушены условия акции, долбите их и напишите письмо жалобу в НБУ со всеми скриншотами, лишним никогда не будет.
Додано: Вів 18 лют, 2020 23:50
Re: ТАСКОМБАНК
Оставили жалобу на гл банка. Но бесполезно.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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