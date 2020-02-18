ТАСКОМБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:02
pharus То ви ж уже навчені - мали перепитати перед тим, як витрачати. ТАСька-то не знає, що у неї є клієнти з кількома картками.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 4076
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 516 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:18
pharus написав:
Это точно, просто непаханое поле чудес.
Нигде вообще не указано, с какой именно кредитки надо было тратить.
Ну как. Участвовали только Б5 и пудра. У меня нет Б5, но есть пудра. Какого, тогда не начислен двойной?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
Повідомлень: 4481
З нами з: 05.04.11
Подякував: 701 раз.
Подякували: 545 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лют, 2020 23:37
DENVER_S написав: pharus написав:
Это точно, просто непаханое поле чудес.
Нигде вообще не указано, с какой именно кредитки надо было тратить.
Ну как. Участвовали только Б5 и пудра. У меня нет Б5, но есть пудра. Какого, тогда не начислен двойной?
Со стороны таса нарушены условия акции, долбите их и напишите письмо жалобу в НБУ со всеми скриншотами, лишним никогда не будет.
Maksi2
Повідомлень: 448
З нами з: 18.06.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 26 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лют, 2020 23:50
Оставили жалобу на гл банка. Но бесполезно.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
Повідомлень: 4481
З нами з: 05.04.11
Подякував: 701 раз.
Подякували: 545 раз.
Профіль
Додано: Сер 19 лют, 2020 06:32
Кто-нибудь проводил эксперимент с использованием средств, которые были перечислены на Ощадный рахунок, для их дальнейшего использования без комиссии? А именно - что считается одним банковским днем их нахождения после перечисления на этом рахунке? Это второй или третий день после перечисления средств на этот рахунок, если включать день перечисления?
Igneus
Повідомлень: 423
З нами з: 29.08.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 245 раз.
Профіль
Додано: Сер 19 лют, 2020 07:35
ramzes4 написав: Искатель написав:
А реферральная программа еще работает? Есть возможность ссылку другу отправить и где ее(ссылку) искать?
Можно сдать имя и телефон друга по ссылке
https://agent.tascombank.ua/
Нет, мне нужна именно ссылка. Где-то ее можно откопать? Или звонить на горячую линию?
Искатель
Повідомлень: 3421
З нами з: 22.02.16
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1439 раз.
Профіль
1
2
Додано: Сер 19 лют, 2020 07:48
Искатель, реферальной ссылки нет и я не помню, чтобы она была. Есть только общая ссылка
https://friend.tascombank.ua/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 1692
З нами з: 08.03.18
Подякував: 92 раз.
Подякували: 209 раз.
Профіль
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:52
Igneus написав:
А именно - что считается одним банковским днем их нахождения после перечисления на этом рахунке? Это второй или третий день после перечисления средств на этот рахунок, если включать день перечисления?
Может и 4, и 5 - смотря как деньги зашли в банку. Я уточняю на горячке, там инфа 100.
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
ukrprom2014
Повідомлень: 664
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 50 раз.
Профіль
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:38
DENVER_S написав:
Ну как. Участвовали только Б5 и пудра. У меня нет Б5, но есть пудра. Какого, тогда не начислен двойной?
Мне по Б5 дали кэшбак только за декабрь(была СМС с приглашением). А сейчас на горячке сказали, что если не было СМС в январе, то и в январской акции человек не участвует.
cheburek3
Повідомлень: 315
З нами з: 13.12.10
Подякував: 67 раз.
Подякували: 18 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Flamingo
, Google Feedfetcher,
IGNAT
,
ingtrans
,
mephala
,
sens
,
Stringer
,
vitaliy_berdinskikh
,
Кочевник
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор