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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3226322732283229

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 201
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:09

Re: ТАСКОМБАНК

Приветствую.

В декабре была такая акция (по индивидуальному приглашению?)
https://clc.to/bonus200
https://tascombank.ua/files/Ofitsiini_p ... 200_12.pdf
"потрать 500 кредитных с Б5 - получи 200 кешбека".

Потратил. 15.02 должны были по идее начислить - нету. Звоню уточняю. Рассказывают, что в сообщении был номер карты с которой тратить (у меня их просто две Б5, обе с лимитами, одну использую как кредитную, с нее и делал эту трату; вторую хоть и с лимитом, в который не залазил,- использую только как дебетную).

Сообщение удалил и забыл. По памяти - не было там никакого номера карты, просто потратьте КРЕДИТНЫЕ деньги без доп.условий. Они же мне доказывают, что был.

ВОПРОС: если к кому приходило приглашение в декабре на эту акцию, был в сообщении номер карты или не было ? Если можно то напомните как то сообщение выгладело дословно (можно без вашего номера карты, если он там в шаблоне смс предполагался :mrgreen: )...

Просто хочу понять, развод это ихний и не послать ли мне их ко всем чертям с их граблями, "нюансами" и костылями. Хотели получить лояльность своей акцией - получат отток. :mrgreen:
Надоели уже - два раза не высылали мне смс на обмен валюты, когда сильно нужно было, нововедения с ощадным, отсутствие норм.выписки в кои-то века, эти 200 грн, позорные ставки по депо (по валютному ощадному вообще вроде снизили с 0.1% до 0.01%) - это уже как-то поднадоело. :shock: Всему наступает предел терпения. :evil:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:18

  klug написав:pharus
То ви ж уже навчені - мали перепитати перед тим, як витрачати. ТАСька-то не знає, що у неї є клієнти з кількома картками.
Отличная шутка! Сами впаривают пластик налево и направо, и потом сами не знают, что навыдавали и что наобещали... Системность лвл 700 :mrgreen:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:26

  Alex2007 написав:ВОПРОС: если к кому приходило приглашение в декабре на эту акцию, был в сообщении номер карты или не было ? Если можно то напомните как то сообщение выгладело дословно (можно без вашего номера карты, если он там в шаблоне смс предполагался :mrgreen: )...

Просто хочу понять, развод это ихний и не послать ли мне их ко всем чертям с их граблями, "нюансами" и костылями. Хотели получить лояльность своей акцией - получат отток. :mrgreen:
Надоели уже - два раза не высылали мне смс на обмен валюты, когда сильно нужно было, нововедения с ощадным, отсутствие норм.выписки в кои-то века, эти 200 грн, позорные ставки по депо (по валютному ощадному вообще вроде снизили с 0.1% до 0.01%) - это уже как-то поднадоело. :shock: Всему наступает предел терпения. :evil:
По акции "двойной кэшбек" - не было никаких номеров карт в смс-приглашениях ни в декабре, ни в январе. Похоже, что это шаблон, который сваяли на скорую руку и "вперде!" :mrgreen:
Поддерживаю - надо донести до офпреда, что из-за таких "ахций" лояльность как минимум обнуляется
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:37

Esq
Ну вот, хоть у меня и акция немного другая по инд.приглашению, но никак не могу вспомнить чтоб там было какое-то указание номера карты, с которой тратить (просто потратьте с Б5 с кредитных). Если б было, то я б наверное обратил на это повышенное внимание.
Если это и в других акциях такое - то видно у них на теплой линии шаблонный ответ приготовлен "проверьте внимательно сообщение, там указаны подробности".
Эх таз, таз - а когда-то казался приличным банком :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:35

Может кто-то знает, как быстро доходит до поставщика оплата за коммуналку? Оплата была в понедельник, поступления до сих пор нет.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:36

Re: ТАСКОМБАНК

а Pudracard безработным мальчикам дают?
nnallex
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:38

  nnallex написав:а Pudracard безработным мальчикам дают?

Знаю що валютні давали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:50

  nnallex написав:а Pudracard безработным мальчикам дают?

только, если у мальчика есть госпожа :oops:
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