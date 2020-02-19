Потратил. 15.02 должны были по идее начислить - нету. Звоню уточняю. Рассказывают, что в сообщении был номер карты с которой тратить (у меня их просто две Б5, обе с лимитами, одну использую как кредитную, с нее и делал эту трату; вторую хоть и с лимитом, в который не залазил,- использую только как дебетную).
Сообщение удалил и забыл. По памяти - не было там никакого номера карты, просто потратьте КРЕДИТНЫЕ деньги без доп.условий. Они же мне доказывают, что был.
ВОПРОС: если к кому приходило приглашение в декабре на эту акцию, был в сообщении номер карты или не было ? Если можно то напомните как то сообщение выгладело дословно (можно без вашего номера карты, если он там в шаблоне смс предполагался )...
Просто хочу понять, развод это ихний и не послать ли мне их ко всем чертям с их граблями, "нюансами" и костылями. Хотели получить лояльность своей акцией - получат отток. Надоели уже - два раза не высылали мне смс на обмен валюты, когда сильно нужно было, нововедения с ощадным, отсутствие норм.выписки в кои-то века, эти 200 грн, позорные ставки по депо (по валютному ощадному вообще вроде снизили с 0.1% до 0.01%) - это уже как-то поднадоело. Всему наступает предел терпения.
Alex2007 написав:ВОПРОС: если к кому приходило приглашение в декабре на эту акцию, был в сообщении номер карты или не было ? Если можно то напомните как то сообщение выгладело дословно (можно без вашего номера карты, если он там в шаблоне смс предполагался )...
Просто хочу понять, развод это ихний и не послать ли мне их ко всем чертям с их граблями, "нюансами" и костылями. Хотели получить лояльность своей акцией - получат отток. Надоели уже - два раза не высылали мне смс на обмен валюты, когда сильно нужно было, нововедения с ощадным, отсутствие норм.выписки в кои-то века, эти 200 грн, позорные ставки по депо (по валютному ощадному вообще вроде снизили с 0.1% до 0.01%) - это уже как-то поднадоело. Всему наступает предел терпения.
По акции "двойной кэшбек" - не было никаких номеров карт в смс-приглашениях ни в декабре, ни в январе. Похоже, что это шаблон, который сваяли на скорую руку и "вперде!" Поддерживаю - надо донести до офпреда, что из-за таких "ахций" лояльность как минимум обнуляется
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Esq Ну вот, хоть у меня и акция немного другая по инд.приглашению, но никак не могу вспомнить чтоб там было какое-то указание номера карты, с которой тратить (просто потратьте с Б5 с кредитных). Если б было, то я б наверное обратил на это повышенное внимание. Если это и в других акциях такое - то видно у них на теплой линии шаблонный ответ приготовлен "проверьте внимательно сообщение, там указаны подробности". Эх таз, таз - а когда-то казался приличным банком
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