Додано: Сер 19 лют, 2020 15:09

Приветствую.В декабре была такая акция (по индивидуальному приглашению?)"потрать 500 кредитных с Б5 - получи 200 кешбека".Потратил. 15.02 должны были по идее начислить - нету. Звоню уточняю. Рассказывают, что в сообщении был номер карты с которой тратить (у меня их просто две Б5, обе с лимитами, одну использую как кредитную, с нее и делал эту трату; вторую хоть и с лимитом, в который не залазил,- использую только как дебетную).Сообщение удалил и забыл. По памяти - не было там никакого номера карты, просто потратьте КРЕДИТНЫЕ деньги без доп.условий. Они же мне доказывают, что был.ВОПРОС: если к кому приходило приглашение в декабре на эту акцию,Если можно то напомните как то сообщение выгладело дословно (можно без вашего номера карты, если он там в шаблоне смс предполагался)...Просто хочу понять, развод это ихний и не послать ли мне их ко всем чертям с их граблями, "нюансами" и костылями. Хотели получить лояльность своей акцией - получат отток.Надоели уже - два раза не высылали мне смс на обмен валюты, когда сильно нужно было, нововедения с ощадным, отсутствие норм.выписки в кои-то века, эти 200 грн, позорные ставки по депо (по валютному ощадному вообще вроде снизили с 0.1% до 0.01%) - это уже как-то поднадоело.Всему наступает предел терпения.