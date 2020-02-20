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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:39
Valt22 написав: ishvara написав:
Может кто-то знает, как быстро доходит до поставщика оплата за коммуналку? Оплата была в понедельник, поступления до сих пор нет.
Недавно платил. В кийивськи энерг. послуги - где-то дня три, в киевтеплоэнерго - день.
По моему опыту: 2-3 дня.
Кстати, у Таскомбанка, вроде-бы, есть некоторый прогресс по форме квитанций за оплату услуг в TAS2U.
Например, уже нет "обрезания" полей назначения платежа и суммы платежа.
Осталось решить проблему отображения в этих квитанциях показаний счетчиков.
Похоже, что исполнителям услуг показания счетчиков все-же передаются.
Например, до Киевводоканала доходят показания счетчиков на день оплаты.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 23:51
На жаль в Tas2u не має можливлості оплатити електроенергію (компанії немає в списку доступних), а також за доставку газу (при оплаті видає помилку ORA-20040: Для провайдеру [Portmone] та біллеру [24292] не знайдена тарифна група.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:40
а Тася може надурити з кешбеками?розраховувався в інтертопі Пудрою дружини і нуль кешбеку, хоча Моня кілька місяців тому в тому ж інтертопі кишмиш дав
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:56
balance написав:
а Тася може надурити з кешбеками?
Платив ПЛАТИВКОЮ на заправке , "заробив" 5 грн чистими, успешно вывел.
вважаю - ЦЭ ПЕРЭМОГА,
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:18
balance
Посмртрите в пушах или в сообщении, в мобильном приложении по карте
Смс о кешбеке не приходят в последнее время, только там видно
Если за месяц уже вівели весь лимит, то доступнім к снятию будет утром первого дня следующего месяца (01/03/20)
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Spring
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:19
Goodman написав: balance написав:
а Тася може надурити з кешбеками?
Платив ПЛАТИВКОЮ на заправке , "заробив" 5 грн чистими, успешно вывел.
вважаю - ЦЭ ПЕРЭМОГА,
Хто ж платить Платівкою...це карта щоб тіло депо туди падало.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:21
Spring написав:balance
Посмртрите в пушах или в сообщении, в мобильном приложении по карте
Смс о кешбеке не приходят в последнее время, только там видно
Если за месяц уже вівели весь лимит, то доступнім к снятию будет утром первого дня следующего месяца (01/03/20)
так в тому ж то і справа що в пуші про кешбек ні слова
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balance
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:28
balance написав:
а Тася може надурити з кешбеками?розраховувався в інтертопі Пудрою дружини і нуль кешбеку, хоча Моня кілька місяців тому в тому ж інтертопі кишмиш дав
Подивіться у виписці по Моні, який там MMC. Звірте з умовами кишмишу Пудри.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:35
Подскажите плиз ..... Депозит прогресивный ...выпадет по окончанию на грн счет на Вик енде...снятие с него в кассе бесплатное ? может быть СЕПом лучшеекономнее , куда то перебросить ... в Тас всегда заводил на кредитки ,а тикать не доводилось... если какие то потайные тропы , то плиз в личку ,чтоб не акцентировать ...
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:47
Пришло СМС о транзакции по Б5! Вместе с пушем.
Исправили?
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