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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3228322932303231>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:39

  Valt22 написав:
  ishvara написав:Может кто-то знает, как быстро доходит до поставщика оплата за коммуналку? Оплата была в понедельник, поступления до сих пор нет.

Недавно платил. В кийивськи энерг. послуги - где-то дня три, в киевтеплоэнерго - день.

По моему опыту: 2-3 дня.
Кстати, у Таскомбанка, вроде-бы, есть некоторый прогресс по форме квитанций за оплату услуг в TAS2U.
Например, уже нет "обрезания" полей назначения платежа и суммы платежа.
Осталось решить проблему отображения в этих квитанциях показаний счетчиков.
Похоже, что исполнителям услуг показания счетчиков все-же передаются.
Например, до Киевводоканала доходят показания счетчиков на день оплаты.
Igneus
 
Повідомлень: 426
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:51

Re: ТАСКОМБАНК

На жаль в Tas2u не має можливлості оплатити електроенергію (компанії немає в списку доступних), а також за доставку газу (при оплаті видає помилку ORA-20040: Для провайдеру [Portmone] та біллеру [24292] не знайдена тарифна група.
Scorpio38
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:40

а Тася може надурити з кешбеками?розраховувався в інтертопі Пудрою дружини і нуль кешбеку, хоча Моня кілька місяців тому в тому ж інтертопі кишмиш дав
balance
 
Повідомлень: 133
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:56

Re: ТАСКОМБАНК

  balance написав:а Тася може надурити з кешбеками?


Платив ПЛАТИВКОЮ на заправке , "заробив" 5 грн чистими, успешно вывел.
вважаю - ЦЭ ПЕРЭМОГА,
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 3338
З нами з: 23.11.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 396 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:18

balance
Посмртрите в пушах или в сообщении, в мобильном приложении по карте
Смс о кешбеке не приходят в последнее время, только там видно
Если за месяц уже вівели весь лимит, то доступнім к снятию будет утром первого дня следующего месяца (01/03/20)
Spring
 
Повідомлень: 94
З нами з: 04.02.14
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Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:19

  Goodman написав:
  balance написав:а Тася може надурити з кешбеками?


Платив ПЛАТИВКОЮ на заправке , "заробив" 5 грн чистими, успешно вывел.
вважаю - ЦЭ ПЕРЭМОГА,

Хто ж платить Платівкою...це карта щоб тіло депо туди падало. :)
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Повідомлень: 32589
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1644 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:21

  Spring написав:balance
Посмртрите в пушах или в сообщении, в мобильном приложении по карте
Смс о кешбеке не приходят в последнее время, только там видно
Если за месяц уже вівели весь лимит, то доступнім к снятию будет утром первого дня следующего месяца (01/03/20)
так в тому ж то і справа що в пуші про кешбек ні слова
balance
 
Повідомлень: 133
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:28

  balance написав:а Тася може надурити з кешбеками?розраховувався в інтертопі Пудрою дружини і нуль кешбеку, хоча Моня кілька місяців тому в тому ж інтертопі кишмиш дав

Подивіться у виписці по Моні, який там MMC. Звірте з умовами кишмишу Пудри.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:35

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите плиз ..... Депозит прогресивный ...выпадет по окончанию на грн счет на Вик енде...снятие с него в кассе бесплатное ? может быть СЕПом лучшеекономнее , куда то перебросить ... в Тас всегда заводил на кредитки ,а тикать не доводилось... если какие то потайные тропы , то плиз в личку ,чтоб не акцентировать ...
lincoln2
 
Повідомлень: 601
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:47

Re: ТАСКОМБАНК

Пришло СМС о транзакции по Б5! Вместе с пушем.
Исправили?
rollo
 
Повідомлень: 343
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