Підкажіть, будь ласка, долари з Вікенда як правильно знімати?
Замовити-зняти комісія 15 грн?
Нічого валютного наразі не маю. Лише Віка мультивалюина.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:04
Підкажіть, будь ласка, долари з Вікенда як правильно знімати?
Замовити-зняти комісія 15 грн?
Нічого валютного наразі не маю. Лише Віка мультивалюина.
|