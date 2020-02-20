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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3229323032313232

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:04

Підкажіть, будь ласка, долари з Вікенда як правильно знімати?
Замовити-зняти комісія 15 грн?
Нічого валютного наразі не маю. Лише Віка мультивалюина.
Comando
 
Повідомлень: 432
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Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 06:33

  Comando написав:Підкажіть, будь ласка, долари з Вікенда як правильно знімати?
Замовити-зняти комісія 15 грн?
Нічого валютного наразі не маю. Лише Віка мультивалюина.

Откройте ощадный счёт в валюте, с него и снимайте в кассе
Stringer
 
Повідомлень: 10583
З нами з: 23.01.13
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1501 раз.
 
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  #<1 ... 3229323032313232
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