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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:04
Підкажіть, будь ласка, долари з Вікенда як правильно знімати?
Замовити-зняти комісія 15 грн?
Нічого валютного наразі не маю. Лише Віка мультивалюина.
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Comando
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 06:33
Comando написав:
Підкажіть, будь ласка, долари з Вікенда як правильно знімати?
Замовити-зняти комісія 15 грн?
Нічого валютного наразі не маю. Лише Віка мультивалюина.
Откройте ощадный счёт в валюте, с него и снимайте в кассе
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Stringer
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:24
Stringer написав: Comando написав:
Підкажіть, будь ласка, долари з Вікенда як правильно знімати?
Замовити-зняти комісія 15 грн?
Нічого валютного наразі не маю. Лише Віка мультивалюина.
Откройте ощадный счёт в валюте, с него и снимайте в кассе
Доповню
Для зняття в касі без комісії валюта на Ощадному має відпочити не менше 1 банківського дня
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KVV
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:12
Stringer написав: Comando написав:
Підкажіть, будь ласка, долари з Вікенда як правильно знімати?
Замовити-зняти комісія 15 грн?
Нічого валютного наразі не маю. Лише Віка мультивалюина.
Откройте ощадный счёт в валюте, с него и снимайте в кассе
Поддерживаю. Снятие денег с карты в ТАСе, и не только валюты, то ещё удовольствие. Кассиры по 20 минут ждут подтверждения из Киева. А с ощадника, достаточно визы манагера.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:33
Фантом написав: Stringer написав: Comando написав:
Підкажіть, будь ласка, долари з Вікенда як правильно знімати?
Замовити-зняти комісія 15 грн?
Нічого валютного наразі не маю. Лише Віка мультивалюина.
Откройте ощадный счёт в валюте, с него и снимайте в кассе
Поддерживаю. Снятие денег с карты в ТАСе, и не только валюты, то ещё удовольствие. Кассиры по 20 минут ждут подтверждения из Киева. А с ощадника, достаточно визы манагера.
Можно ли это назвать садизмом над клиентами?
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Maksi2
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:56
balance написав:
а Тася може надурити з кешбеками?розраховувався в інтертопі Пудрою дружини і нуль кешбеку, хоча Моня кілька місяців тому в тому ж інтертопі кишмиш дав
Еще как может. Надо пинать, доначисляют тогда вручную
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Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:01
nnallex написав:
и тут не стал клиентом, Пудра только работающим - официально или нет
Не только. Вот кред.лимит это уже вопрос)
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mihasik
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:06
Подскажите, вывод по р2р через моню с В5 своих средств платный?
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логан1919
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:20
логан1919, да. Для этих целей надо забирать деньги с WC или Плативки.
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MASolomko
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