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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:04

Підкажіть, будь ласка, долари з Вікенда як правильно знімати?
Замовити-зняти комісія 15 грн?
Нічого валютного наразі не маю. Лише Віка мультивалюина.
Comando
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 06:33

  Comando написав:Підкажіть, будь ласка, долари з Вікенда як правильно знімати?
Замовити-зняти комісія 15 грн?
Нічого валютного наразі не маю. Лише Віка мультивалюина.

Откройте ощадный счёт в валюте, с него и снимайте в кассе
Stringer
 
Повідомлень: 10593
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:24

  Stringer написав:
  Comando написав:Підкажіть, будь ласка, долари з Вікенда як правильно знімати?
Замовити-зняти комісія 15 грн?
Нічого валютного наразі не маю. Лише Віка мультивалюина.

Откройте ощадный счёт в валюте, с него и снимайте в кассе

Доповню
Для зняття в касі без комісії валюта на Ощадному має відпочити не менше 1 банківського дня
KVV
 
Повідомлень: 318
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:12

  Stringer написав:
  Comando написав:Підкажіть, будь ласка, долари з Вікенда як правильно знімати?
Замовити-зняти комісія 15 грн?
Нічого валютного наразі не маю. Лише Віка мультивалюина.

Откройте ощадный счёт в валюте, с него и снимайте в кассе

Поддерживаю. Снятие денег с карты в ТАСе, и не только валюты, то ещё удовольствие. Кассиры по 20 минут ждут подтверждения из Киева. А с ощадника, достаточно визы манагера.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 2057
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:33

  Фантом написав:
  Stringer написав:
  Comando написав:Підкажіть, будь ласка, долари з Вікенда як правильно знімати?
Замовити-зняти комісія 15 грн?
Нічого валютного наразі не маю. Лише Віка мультивалюина.

Откройте ощадный счёт в валюте, с него и снимайте в кассе

Поддерживаю. Снятие денег с карты в ТАСе, и не только валюты, то ещё удовольствие. Кассиры по 20 минут ждут подтверждения из Киева. А с ощадника, достаточно визы манагера.

Можно ли это назвать садизмом над клиентами?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:56

  balance написав:а Тася може надурити з кешбеками?розраховувався в інтертопі Пудрою дружини і нуль кешбеку, хоча Моня кілька місяців тому в тому ж інтертопі кишмиш дав
Еще как может. Надо пинать, доначисляют тогда вручную.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:01

  nnallex написав:и тут не стал клиентом, Пудра только работающим - официально или нет

Не только. Вот кред.лимит это уже вопрос)
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:06

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, вывод по р2р через моню с В5 своих средств платный?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:20

Re: ТАСКОМБАНК

логан1919, да. Для этих целей надо забирать деньги с WC или Плативки.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:28

  pharus написав:
  DENVER_S написав:Оставили жалобу на гл банка. Но бесполезно.
Еще не вечер ;)
В прошлом месяце с третьего пинка 20-го числа выплатили, хоть и со скрипом и с оговорками.
Вот уже вечер 21-го числа - ни кэшбека, ни ответа офпреда :evil: :evil: :evil:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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