По вікенду почали дублювати пуші смсками, але з брудним кешбеком і без доступного залишку.
Програмізди.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лют, 2020 12:28
Re: ТАСКОМБАНК
По вікенду почали дублювати пуші смсками, але з брудним кешбеком і без доступного залишку.
Програмізди.
Додано: Суб 22 лют, 2020 14:58
Re: ТАСКОМБАНК
... делайте хоть что-нибудь!
|