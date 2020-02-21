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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лют, 2020 12:28
По вікенду почали дублювати пуші смсками, але з брудним кешбеком і без доступного залишку.
Програмізди.
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Кочевник
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Додано: Суб 22 лют, 2020 14:58
Кочевник написав:
Програмізди.
Прошу админов разрешить матюкатся именно в ветке Таси
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
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2
Додано: Суб 22 лют, 2020 17:37
Сколько просить у Таси лимит на Б5 без справок, 10-15к дадут? КР высокий, официально трудоустроен. В понедельник еду за картой на назначенное время. После планирую сразу в Форвард.
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Striker
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Додано: Суб 22 лют, 2020 18:11
Striker написав:
Сколько просить у Таси лимит на Б5 без справок, 10-15к дадут? КР высокий, официально трудоустроен. В понедельник еду за картой на назначенное время. После планирую сразу в Форвард.
сколько надо столько и просите, всё равно нальют ровно столько, сколько посчитают нужным, но не выше указанной вами хотелки
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Hack-Stock
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Додано: Суб 22 лют, 2020 18:24
Hack-Stock написав: Striker написав:
Сколько просить у Таси лимит на Б5 без справок, 10-15к дадут? КР высокий, официально трудоустроен. В понедельник еду за картой на назначенное время. После планирую сразу в Форвард.
сколько надо столько и просите, всё равно нальют ровно столько, сколько посчитают нужным, но не выше указанной вами хотелки
Ок, тогда 10-15 буду просить, чтобы не сильно повышать кредитную нагрузку и чтобы бегемот не обиделся. И в остальных планируемых 3-х банках по 10к с головой хватит.
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Striker
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Додано: Суб 22 лют, 2020 18:32
оптимист, однако
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v57
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Додано: Суб 22 лют, 2020 18:35
v57 написав:
оптимист, однако
Это ещё почему?
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Striker
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