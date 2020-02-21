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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3230323132323233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:28

Re: ТАСКОМБАНК

По вікенду почали дублювати пуші смсками, але з брудним кешбеком і без доступного залишку.
Програмізди.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 14:58

Re: ТАСКОМБАНК

  Кочевник написав:Програмізди.

Прошу админов разрешить матюкатся именно в ветке Таси :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 17:37

Сколько просить у Таси лимит на Б5 без справок, 10-15к дадут? КР высокий, официально трудоустроен. В понедельник еду за картой на назначенное время. После планирую сразу в Форвард. :)
Striker
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:11

  Striker написав:Сколько просить у Таси лимит на Б5 без справок, 10-15к дадут? КР высокий, официально трудоустроен. В понедельник еду за картой на назначенное время. После планирую сразу в Форвард. :)

сколько надо столько и просите, всё равно нальют ровно столько, сколько посчитают нужным, но не выше указанной вами хотелки
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:24

  Hack-Stock написав:
  Striker написав:Сколько просить у Таси лимит на Б5 без справок, 10-15к дадут? КР высокий, официально трудоустроен. В понедельник еду за картой на назначенное время. После планирую сразу в Форвард. :)

сколько надо столько и просите, всё равно нальют ровно столько, сколько посчитают нужным, но не выше указанной вами хотелки

Ок, тогда 10-15 буду просить, чтобы не сильно повышать кредитную нагрузку и чтобы бегемот не обиделся. И в остальных планируемых 3-х банках по 10к с головой хватит.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:32

оптимист, однако
v57
 
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  v57 написав:оптимист, однако

Это ещё почему? :lol:
Striker
 
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