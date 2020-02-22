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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лют, 2020 21:55
Блатные работают в тасе или на тас, вот им и наливают со старта.
Теперь обьективного диалога не видать. Только отбеливание.
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Maksi2
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