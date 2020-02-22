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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3231323232333234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:07

klug
Справку о доходах я точно брать не буду. А что за прикол с тремя номерами, это обязательная программа? Просто если так, то даже ехать тогда не стоит, не хватало, чтобы мне ещё на работу звонили. Тем более, у меня работа немного серьёзная, подписывал бумаги о неразглашении гос. тайны, и при выезде заграницу должен уведомлять нашу службу безопасности. А тут какой-то ср@ный банк будет звонить. :shock:
Striker
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:20

Striker С таким подходом можете и не ехать вовсе,а к примеру фильм посмотреть . Klug совершенно верно говорит "не марнувать". 500 или 1000 дадут в лучшем случае. Вот интересно получилось,Вы ещё и не небыли там ,а оценили его совершенно правильно(в последнем предложении)прямо в точку ,лучше и не скажешь.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:35

  Striker написав:klug
Справку о доходах я точно брать не буду. А что за прикол с тремя номерами, это обязательная программа? Просто если так, то даже ехать тогда не стоит, не хватало, чтобы мне ещё на работу звонили. Тем более, у меня работа немного серьёзная, подписывал бумаги о неразглашении гос. тайны, и при выезде заграницу должен уведомлять нашу службу безопасности. А тут какой-то ср@ный банк будет звонить. :shock:

та дайте тел-н прям отой СБ, хоть поговорят др. с др. на своем языке :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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