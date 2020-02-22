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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лют, 2020 23:07
klug
Справку о доходах я точно брать не буду. А что за прикол с тремя номерами, это обязательная программа? Просто если так, то даже ехать тогда не стоит, не хватало, чтобы мне ещё на работу звонили. Тем более, у меня работа немного серьёзная, подписывал бумаги о неразглашении гос. тайны, и при выезде заграницу должен уведомлять нашу службу безопасности. А тут какой-то ср@ный банк будет звонить.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 23:20
Striker С таким подходом можете и не ехать вовсе,а к примеру фильм посмотреть . Klug совершенно верно говорит "не марнувать". 500 или 1000 дадут в лучшем случае. Вот интересно получилось,Вы ещё и не небыли там ,а оценили его совершенно правильно(в последнем предложении)прямо в точку ,лучше и не скажешь.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 23:35
Striker написав:klug
Справку о доходах я точно брать не буду. А что за прикол с тремя номерами, это обязательная программа? Просто если так, то даже ехать тогда не стоит, не хватало, чтобы мне ещё на работу звонили. Тем более, у меня работа немного серьёзная, подписывал бумаги о неразглашении гос. тайны, и при выезде заграницу должен уведомлять нашу службу безопасности. А тут какой-то ср@ный банк будет звонить.
та дайте тел-н прям отой СБ, хоть поговорят др. с др. на своем языке
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 23 лют, 2020 01:03
Striker
Номери знайомих обов'язкові, їх точно будуть продзвонювати, якщо скоринг не заріже на ще більш ранніх етапах. Мені на роботу не дзвонили (пов'язую з тим, що прийшов оформлюватися у суботу), а от багатьом місцевим дзвонили і на роботу. Довідка про ЗП тут важливий документ. Навіть з усім цим можуть дати 0, тому з вашим підходм можете зекономити свій час. Якщо, звичайно, ви не з Запоріжжя - там у ТАСі якась кредитна аномалія.
П.С. пудри панянкам ніби охочіше видають, але набір вимог той самий.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 01:07
Вопрос знатокам - как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси?
Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк.
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Striker
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Додано: Нед 23 лют, 2020 01:12
klug
Зря заказывал карту тогда. Ну его на...
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Striker
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Додано: Нед 23 лют, 2020 01:28
Striker написав:
Вопрос знатокам - как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси?
Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк.
В приложении р2р переводом на Ощадник, день дать полежать, оттуда на Б5
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Додано: Нед 23 лют, 2020 07:42
Striker написав:
Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк.
Это с учётом того, что Вы не стали его ещё клиентом
ПриватБанк, monobank, А-Банк имеют простые условия использования своих продуктов. У других банков есть больше заморочек.
Striker написав:
как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси?
Можете рассмотреть СЭП за 3 грн/платёж с Привата (банк платежик оправляет на следующий банковский день). monobank бесплатно отправит...
PS Если хотите лимит у ТАС, то надо готовиться. До 30к грн справку о доходах не требуют, но иметь желательно. Рабочий номер хотят городской, на сколько помню.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Нед 23 лют, 2020 12:08
Striker написав:
Вопрос знатокам - как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси?
Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк.
СЭП на 2620хх из Алки/Вали долитаит за 30..40мин в опердн
Пополняха Пимпой из ТАС2Ю литаит щитай круглосуточно, но днем за 10..15мин, в сумерках каждые полчаса, а по ночам может прикорнуть на 3..4 часика Striker
, реально нуна изучать матчасть и обязательно завести ИБ в номальных опер-банках: у Алки и Вальки
... делайте хоть что-нибудь!
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