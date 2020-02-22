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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:07

klug
Справку о доходах я точно брать не буду. А что за прикол с тремя номерами, это обязательная программа? Просто если так, то даже ехать тогда не стоит, не хватало, чтобы мне ещё на работу звонили. Тем более, у меня работа немного серьёзная, подписывал бумаги о неразглашении гос. тайны, и при выезде заграницу должен уведомлять нашу службу безопасности. А тут какой-то ср@ный банк будет звонить. :shock:
Striker
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:20

Striker С таким подходом можете и не ехать вовсе,а к примеру фильм посмотреть . Klug совершенно верно говорит "не марнувать". 500 или 1000 дадут в лучшем случае. Вот интересно получилось,Вы ещё и не небыли там ,а оценили его совершенно правильно(в последнем предложении)прямо в точку ,лучше и не скажешь.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:35

  Striker написав:klug
Справку о доходах я точно брать не буду. А что за прикол с тремя номерами, это обязательная программа? Просто если так, то даже ехать тогда не стоит, не хватало, чтобы мне ещё на работу звонили. Тем более, у меня работа немного серьёзная, подписывал бумаги о неразглашении гос. тайны, и при выезде заграницу должен уведомлять нашу службу безопасности. А тут какой-то ср@ный банк будет звонить. :shock:

та дайте тел-н прям отой СБ, хоть поговорят др. с др. на своем языке :mrgreen:
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clientage
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 01:03

Striker
Номери знайомих обов'язкові, їх точно будуть продзвонювати, якщо скоринг не заріже на ще більш ранніх етапах. Мені на роботу не дзвонили (пов'язую з тим, що прийшов оформлюватися у суботу), а от багатьом місцевим дзвонили і на роботу. Довідка про ЗП тут важливий документ. Навіть з усім цим можуть дати 0, тому з вашим підходм можете зекономити свій час. Якщо, звичайно, ви не з Запоріжжя - там у ТАСі якась кредитна аномалія.

П.С. пудри панянкам ніби охочіше видають, але набір вимог той самий.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 01:07

Вопрос знатокам - как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси? :shock: Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк. :lol:
Striker
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 01:12

klug
Зря заказывал карту тогда. Ну его на...
Striker
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 01:28

Re: ТАСКОМБАНК

Striker написав:Вопрос знатокам - как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси? :shock: Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк.

В приложении р2р переводом на Ощадник, день дать полежать, оттуда на Б5
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 07:42

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк. :lol:
Это с учётом того, что Вы не стали его ещё клиентом :D
ПриватБанк, monobank, А-Банк имеют простые условия использования своих продуктов. У других банков есть больше заморочек.

  Striker написав:как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси?
Можете рассмотреть СЭП за 3 грн/платёж с Привата (банк платежик оправляет на следующий банковский день). monobank бесплатно отправит...

PS Если хотите лимит у ТАС, то надо готовиться. До 30к грн справку о доходах не требуют, но иметь желательно. Рабочий номер хотят городской, на сколько помню.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 10:04

  Striker написав:Вопрос знатокам - как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси? :shock: Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк. :lol:

прикрутіть в т2ю картку моно або іншу, безкомісну на вихід, в профіль ТАС, з неї потім зеленою пімпою "погасити кредит" ... це якщо Б5 з кредлімом, якщо ж ез нього, то пімпи нема і тоді Ощадний з "обсервацією-карантином" 2-3 дні :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:08

  Striker написав:Вопрос знатокам - как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси? :shock: Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк. :lol:

СЭП на 2620хх из Алки/Вали долитаит за 30..40мин в опердн
Пополняха Пимпой из ТАС2Ю литаит щитай круглосуточно, но днем за 10..15мин, в сумерках каждые полчаса, а по ночам может прикорнуть на 3..4 часика :P

Striker, реально нуна изучать матчасть и обязательно завести ИБ в номальных опер-банках: у Алки и Вальки :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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