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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 14:59

  v57 написав:оптимист, однако

Это ещё почему? [/quote]
с порога тут наливают максимум 5к, если дадут больше считайте вы выиграли в лотерею.[/quote]Мне куда больше налили на старте[/quote]

Мені запропонувпли В5 та 20 тис ліміта опісля перших відвідин банка.. Зарплатня офіційно мінімальна.. За піврока вже надали 32 тис ліміта.... Єдине зауважу- активний клристувач банківських карток... Вчу персонал новим продуктам...
chieff
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:04

Re: ТАСКОМБАНК

  chieff написав:Вчу персонал новим продуктам...

Ото вам грамотный менагер так и отблагодарил -- правильно, а не тяп-ляп, заполнил анкету, да и финмону звякнул по приватному каналу
Небойсь и страховку даже не предлагали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 15:44

  Faceless написав:
Hack-Stock написав:с порога тут наливают максимум 5к, если дадут больше считайте вы выиграли в лотерею.
Мне куда больше налили на старте

В первые полгода после выпуска б5 тазик более охотно раздавал лимиты
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:04

  clientage написав:
  chieff написав:Вчу персонал новим продуктам...

Ото вам грамотный менагер так и отблагодарил -- правильно, а не тяп-ляп, заполнил анкету, да и финмону звякнул по приватному каналу
Небойсь и страховку даже не предлагали :)


Страхівку? Мені? Це навіть не смішно...
Останні пару місяців проте телефонує гарячка, пропонує ОСАГО, такі приємні хлопці та дівчатка.... :)
chieff
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:00

  chieff написав:
Останні пару місяців проте телефонує гарячка, пропонує ОСАГО, такі приємні хлопці та дівчатка.... :)

То не гарячка - у відділення план горить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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