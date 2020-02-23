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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 лют, 2020 14:59
v57 написав:
оптимист, однако
Это ещё почему?
[/quote]
с порога тут наливают максимум 5к, если дадут больше считайте вы выиграли в лотерею.[/quote]Мне куда больше налили на старте[/quote]
Мені запропонувпли В5 та 20 тис ліміта опісля перших відвідин банка.. Зарплатня офіційно мінімальна.. За піврока вже надали 32 тис ліміта.... Єдине зауважу- активний клристувач банківських карток... Вчу персонал новим продуктам...
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chieff
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Додано: Нед 23 лют, 2020 15:04
chieff написав:
Вчу персонал новим продуктам...
Ото вам грамотный менагер так и отблагодарил -- правильно, а не тяп-ляп, заполнил анкету, да и финмону звякнул по приватному каналу
Небойсь и страховку даже не предлагали
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 23 лют, 2020 15:44
Faceless написав:
Hack-Stock написав:с порога тут наливают максимум 5к, если дадут больше считайте вы выиграли в лотерею.
Мне куда больше налили на старте
В первые полгода после выпуска б5 тазик более охотно раздавал лимиты
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Stringer
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Додано: Нед 23 лют, 2020 19:04
clientage написав: chieff написав:
Вчу персонал новим продуктам...
Ото вам грамотный менагер так и отблагодарил -- правильно, а не тяп-ляп, заполнил анкету, да и финмону звякнул по приватному каналу
Небойсь и страховку даже не предлагали
Страхівку? Мені? Це навіть не смішно...
Останні пару місяців проте телефонує гарячка, пропонує ОСАГО, такі приємні хлопці та дівчатка....
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chieff
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Додано: Нед 23 лют, 2020 20:00
chieff написав:
Останні пару місяців проте телефонує гарячка, пропонує ОСАГО, такі приємні хлопці та дівчатка....
То не гарячка - у відділення план горить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 24 лют, 2020 04:19
klug написав:Striker
Номери знайомих обов'язкові, їх точно будуть продзвонювати, якщо скоринг не заріже на ще більш ранніх етапах. Мені на роботу не дзвонили (пов'язую з тим, що прийшов оформлюватися у суботу), а от багатьом місцевим дзвонили і на роботу. Довідка про ЗП тут важливий документ. Навіть з усім цим можуть дати 0, тому з вашим підходм можете зекономити свій час. Якщо, звичайно, ви не з Запоріжжя - там у ТАСі якась кредитна аномалія.
П.С. пудри панянкам ніби охочіше видають, але набір вимог той самий.
А что не так с КЛ в Запорожье? Что за аномалии?
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