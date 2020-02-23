Alex2007 написав:тоже посылаю чуть ли не прямым текстом
ну вы ж не банки посылаете, а девочку-стажерку, которой всучили список на обзвон
Меня в данном случае не волнует кто там звонит мальчик или девочка. Звонят от имени банка - вот это и важно. Зачастую назойливо звонят. Вот я им и передаю свои претензии.
Пусть учитывают, что, например, своими понижениями ставок скоро вообще останутся без денег - пусть там передают жалобы выше. Совсем уже за лохов держат - у нас что кредитные рейтинги страны (и как следствие кред.рейтинги банков) на нормальном уровне? А то депозиты (особенно в валюте) привлекают под мизерные проценты , а кредиты выдают по конским ставкам. Кто в шоколаде? - думаю дядя. Нефиг кормить дядю. В ОВГЗ уже вроде задумались над адекватностью ставок, вот пусть думают над другими ставками
Striker написав:Еду в Тасю. Взял с собой справку о доходах, хоть и говорил, что не буду брать. Больше шансов будет. А по номерам не знаю, попробую отказаться, т.к. это, по сути, разглашение персональных данных.
Не хулиганьте. Вы ваащето в роли просителя тама будете Нуна дать номера своих проверенных друзей и кого-то из отдела кадров, главбуха, СБ вашего, секретаря дира, кто сможет спокойным ровным голосом подтвердить, шо вы не менее как полгода тут работаете, претензий к вам нет, з/п выплачивают вовремя. А придумали как ответить на вопрос для чего вам кредит? Удачи
Striker написав:Еду в Тасю. Взял с собой справку о доходах, хоть и говорил, что не буду брать. Больше шансов будет. А по номерам не знаю, попробую отказаться, т.к. это, по сути, разглашение персональных данных.
Не хулиганьте. Вы ваащето в роли просителя тама будете Нуна дать номера своих проверенных друзей и кого-то из отдела кадров, главбуха, СБ вашего, секретаря дира, кто сможет спокойным ровным голосом подтвердить, шо вы не менее как полгода тут работаете, претензий к вам нет, з/п выплачивают вовремя. А придумали как ответить на вопрос для чего вам кредит? Удачи
Для оплаты товаров в интернете и покупок в магазинах. С работы никого давать не буду, разве что общий рабочий номер предприятия. В справке и так видно, что я минимум последний год там работаю.
Striker написав:Я вообще не понимаю на основании чего они могут требовать какие-либо номера, кроме моего.
Они не требуют, а настойчиво просят: 2 номера друзей-товарищей, которые вас знают, знают де и как долго вы работаете. Правила игры такие Они ж не обязаны вам объяснять, почему кредит вам так и не дали. Но мы то знаем, почему вы не пройдете прескоринг, если не дадите два отех телепона