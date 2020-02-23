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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:24

  clientage написав:
  Alex2007 написав:тоже посылаю чуть ли не прямым текстом

ну вы ж не банки посылаете, а девочку-стажерку, которой всучили список на обзвон :(


Меня в данном случае не волнует кто там звонит мальчик или девочка. Звонят от имени банка - вот это и важно. Зачастую назойливо звонят. Вот я им и передаю свои претензии.

Пусть учитывают, что, например, своими понижениями ставок скоро вообще останутся без денег - пусть там передают жалобы выше. Совсем уже за лохов держат - у нас что кредитные рейтинги страны (и как следствие кред.рейтинги банков) на нормальном уровне?
А то депозиты (особенно в валюте) привлекают под мизерные :shock: :shock: :shock: проценты , а кредиты выдают по конским ставкам. Кто в шоколаде? - думаю дядя. Нефиг кормить дядю.
В ОВГЗ уже вроде задумались над адекватностью ставок, вот пусть думают над другими ставками :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:25

Еду в Тасю. Взял с собой справку о доходах, хоть и говорил, что не буду брать. Больше шансов будет. А по номерам не знаю, попробую отказаться, т.к. это, по сути, разглашение персональных данных.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:33

  Striker написав:Еду в Тасю. Взял с собой справку о доходах, хоть и говорил, что не буду брать. Больше шансов будет. А по номерам не знаю, попробую отказаться, т.к. это, по сути, разглашение персональных данных.

Не хулиганьте. Вы ваащето в роли просителя тама будете :)
Нуна дать номера своих проверенных друзей и кого-то из отдела кадров, главбуха, СБ вашего, секретаря дира, кто сможет спокойным ровным голосом подтвердить, шо вы не менее как полгода тут работаете, претензий к вам нет, з/п выплачивают вовремя.
А придумали как ответить на вопрос для чего вам кредит?
Удачи :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:36

  clientage написав:
  Striker написав:Еду в Тасю. Взял с собой справку о доходах, хоть и говорил, что не буду брать. Больше шансов будет. А по номерам не знаю, попробую отказаться, т.к. это, по сути, разглашение персональных данных.

Не хулиганьте. Вы ваащето в роли просителя тама будете :)
Нуна дать номера своих проверенных друзей и кого-то из отдела кадров, главбуха, СБ вашего, секретаря дира, кто сможет спокойным ровным голосом подтвердить, шо вы не менее как полгода тут работаете, претензий к вам нет, з/п выплачивают вовремя.
А придумали как ответить на вопрос для чего вам кредит?
Удачи :wink:

Для оплаты товаров в интернете и покупок в магазинах. С работы никого давать не буду, разве что общий рабочий номер предприятия. В справке и так видно, что я минимум последний год там работаю.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:38

Я вообще не понимаю на основании чего они могут требовать какие-либо номера, кроме моего.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:43

  Striker написав:Я вообще не понимаю на основании чего они могут требовать какие-либо номера, кроме моего.

Они не требуют, а настойчиво просят: 2 номера друзей-товарищей, которые вас знают, знают де и как долго вы работаете. Правила игры такие :)
Они ж не обязаны вам объяснять, почему кредит вам так и не дали. Но мы то знаем, почему вы не пройдете прескоринг, если не дадите два отех телепона :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:50

clientage
Значит не судьба. :)
Striker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:59

  Striker написав:clientage
Значит не судьба. :)

Тупо.
Вы тратите время, заранее зная, что вам нихрена не нальют без прозвона.
А ведь почти 100% выдадут 0 лимита, тут злой скоринг.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:00

Я б даже сказал: тупозлой скоринг :(
Но наполнение кредитки, ИБ достаточно хорошие :)
Хотя тупости тож хватает :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 3233323432353236
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