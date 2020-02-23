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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 14:50
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:53
Striker
Ничего смешного - останетесь без лучшей кредитной карты страны для ежедневных расходов
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Vorlon
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:54
Дааас. Чел не осознал еще глубины своего горя, утраченных возможностей, и цены потерянного времени. Ужас, ужас
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:55
Faceless написав: Striker написав:
Вопрос знатокам - как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси?
Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк.
В приложении р2р переводом на Ощадник, день дать полежать, оттуда на Б5
А комиссии на вход на Ощадный при р2р нет?
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egorek
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:56
egorek написав: Faceless написав: Striker написав:
Вопрос знатокам - как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси?
Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк.
В приложении р2р переводом на Ощадник, день дать полежать, оттуда на Б5
А комиссии на вход на Ощадный при р2р нет?
При р2р нет, а вот СЕП теперь есть. Но надо еще и дать день полежать
Можно еще СЕП прямо на Б5 бросать, если где-то найдете реквизиты на нее
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Faceless
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:59
Вообще телефонов не дали или только без рабочего?
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Aps
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:02
Пришел со справкой, зп норм, КР и КИ норм, дал телефоны (девушки и брата). Предупредил, что будут звонить. Рабочий дал общий номер, левый. Девушке и брату не звонили, звонили мне, те же вопросы, что и в отделении. Не дали ничего. Вопрос: как получить лимит в этом конченом банке?
п.с. забрал только что Моню, дали 5к.
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Striker
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:10
Striker написав:
Вопрос: как получить лимит в этом конченом банке?
Чекати...час від часу бити чолом.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:10
Striker написав:
Вопрос: как получить лимит в этом конченом банке?
Пришел открыл депозит на 50к. Насильно всучили Б5 и налили КЛ 1к.
Телефонов не давал, не работаю.
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Brc
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:27
Квесторе_поверніться написав: Striker написав:
Вопрос: как получить лимит в этом конченом банке?
Чекати...час від часу бити чолом.
Я серьёзно. Через 2 недели буду ехать за картой с чипом. Подойти к специалисту и заменить рабочий номер на номер бухгалтерии (не пожалею шоколадки
) и ещё раз запросить лимит?))
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Striker
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