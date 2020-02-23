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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:50

0.00 UAH :lol: :lol: :lol:
Striker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:53

Striker
Ничего смешного - останетесь без лучшей кредитной карты страны для ежедневных расходов :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:54

Дааас. Чел не осознал еще глубины своего горя, утраченных возможностей, и цены потерянного времени. Ужас, ужас :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:55

  Faceless написав:
Striker написав:Вопрос знатокам - как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси? :shock: Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк.

В приложении р2р переводом на Ощадник, день дать полежать, оттуда на Б5

А комиссии на вход на Ощадный при р2р нет?
egorek
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:56

  egorek написав:
  Faceless написав:
Striker написав:Вопрос знатокам - как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси? :shock: Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк.

В приложении р2р переводом на Ощадник, день дать полежать, оттуда на Б5

А комиссии на вход на Ощадный при р2р нет?

При р2р нет, а вот СЕП теперь есть. Но надо еще и дать день полежать
Можно еще СЕП прямо на Б5 бросать, если где-то найдете реквизиты на нее
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:59

  Striker написав:0.00 UAH :lol: :lol: :lol:


Вообще телефонов не дали или только без рабочего?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:02

Пришел со справкой, зп норм, КР и КИ норм, дал телефоны (девушки и брата). Предупредил, что будут звонить. Рабочий дал общий номер, левый. Девушке и брату не звонили, звонили мне, те же вопросы, что и в отделении. Не дали ничего. Вопрос: как получить лимит в этом конченом банке?
п.с. забрал только что Моню, дали 5к.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:10

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:Вопрос: как получить лимит в этом конченом банке?

Чекати...час від часу бити чолом.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:10

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:Вопрос: как получить лимит в этом конченом банке?

Пришел открыл депозит на 50к. Насильно всучили Б5 и налили КЛ 1к.
Телефонов не давал, не работаю.
Brc
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:Вопрос: как получить лимит в этом конченом банке?

Чекати...час від часу бити чолом.

Я серьёзно. Через 2 недели буду ехать за картой с чипом. Подойти к специалисту и заменить рабочий номер на номер бухгалтерии (не пожалею шоколадки :)) и ещё раз запросить лимит?))
Striker
 
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