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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 15:33
egorek написав: Faceless написав: Striker написав:
Вопрос знатокам - как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси?
Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк.
В приложении р2р переводом на Ощадник, день дать полежать, оттуда на Б5
А комиссии на вход на Ощадный при р2р нет?
Можно по тел горячки узнать IBAN номер счета карты Б5, только что так и сделал, отправил для теста минуту назад с Аллы по реквизитам тестовые 50 грн., посмотрим как и за сколько времени дойдут на Б5, потом отпишусь.
Востаннє редагувалось Михалыч
в Пон 24 лют, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:35
Striker написав: Квесторе_поверніться написав: Striker написав:
Вопрос: как получить лимит в этом конченом банке?
Чекати...час від часу бити чолом.
Я серьёзно. Через 2 недели буду ехать за картой с чипом. Подойти к специалисту и заменить рабочий номер на номер бухгалтерии (не пожалею шоколадки
) и ещё раз запросить лимит?))
Вас відсіяли на початковому етапі знайомства ...значить знайшли шось підозріле.
Продовжуйте їм надоїдати...і з часом далуть ліміт 1000 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:39
Квесторе_поверніться
1000 это уже лучше, чем 0. На горячку смысла нет звонить?
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