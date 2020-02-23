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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32363237323832393240>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:33

  egorek написав:
  Faceless написав:
Striker написав:Вопрос знатокам - как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси? :shock: Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк.

В приложении р2р переводом на Ощадник, день дать полежать, оттуда на Б5

А комиссии на вход на Ощадный при р2р нет?


Можно по тел горячки узнать IBAN номер счета карты Б5, только что так и сделал, отправил для теста минуту назад с Аллы по реквизитам тестовые 50 грн., посмотрим как и за сколько времени дойдут на Б5, потом отпишусь.
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 24 лют, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:35

  Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:Вопрос: как получить лимит в этом конченом банке?

Чекати...час від часу бити чолом.

Я серьёзно. Через 2 недели буду ехать за картой с чипом. Подойти к специалисту и заменить рабочий номер на номер бухгалтерии (не пожалею шоколадки :)) и ещё раз запросить лимит?))

Вас відсіяли на початковому етапі знайомства ...значить знайшли шось підозріле.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:39

Квесторе_поверніться
1000 это уже лучше, чем 0. На горячку смысла нет звонить?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:45

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:На горячку смысла нет звонить?

Колись щановний офПред тут допомагав...а зараз невідомо де він гуляє.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:Для оплаты товаров в интернете и покупок в магазинах.

Відповідь неправильна...для того щоб рубати кишмиш.

Такой ответ никак не поможет получить кредитку, плавали знаем :D
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:14

  Striker написав:
  v57 написав:оптимист, однако

Это ещё почему? :lol:


уже понятно почему? :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:18

  Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:Вопрос: как получить лимит в этом конченом банке?

Чекати...час від часу бити чолом.

Я серьёзно. Через 2 недели буду ехать за картой с чипом. Подойти к специалисту и заменить рабочий номер на номер бухгалтерии (не пожалею шоколадки :)) и ещё раз запросить лимит?))

Через +31..35дн мона попробовать повторно подать запрос
Обязательно вычитать анкету перед подписанием или отправкой менагером... Курицы любят сначала отправить анкету, а потом дать на подпись клиенту... а потом сказать: ой, када клиент допишет еще потеряный нолик в з/п или исправит ЕДРПОУ конторы :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:20

Striker
Запит до УБКІ був чи ще до того відсіяли?
P.S. 5к у котобанки - це теж не фонтан результат.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:22

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:щановний офПред

Тот ОфПред давно сбежал с этой богадельни :)
И нынешние ни в грош не ставят наших форумчан :(
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:48

Re: ТАСКОМБАНК

  Михалыч написав:Можно по тел горячки узнать IBAN номер счета карты Б5, только что так и сделал, отправил для теста минуту назад с Аллы по реквизитам тестовые 50 грн., посмотрим как и за сколько времени дойдут на Б5, потом отпишусь.


Тест прошел успешно, пришла СМС от таси о зачислении средств на Б5, деньги зашли за час и пять минут, ноль комиссий со стороны алллы и таси. Завтра отправлю через ИБ Аллы остальную сумму на погашение Б5 в льготный период :)
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 24 лют, 2020 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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