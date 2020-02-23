|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 15:33
egorek написав: Faceless написав: Striker написав:
Вопрос знатокам - как пополнить Б5 без комиссии, при этом не ехать через полгорода в отделение Таси?
Чем больше узнаю ТАС, тем больше нравится Приватбанк.
В приложении р2р переводом на Ощадник, день дать полежать, оттуда на Б5
А комиссии на вход на Ощадный при р2р нет?
Можно по тел горячки узнать IBAN номер счета карты Б5, только что так и сделал, отправил для теста минуту назад с Аллы по реквизитам тестовые 50 грн., посмотрим как и за сколько времени дойдут на Б5, потом отпишусь.
Востаннє редагувалось Михалыч
в Пон 24 лют, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
-
Михалыч
-
-
- Повідомлень: 1275
- З нами з: 01.03.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 лют, 2020 15:35
Striker написав: Квесторе_поверніться написав: Striker написав:
Вопрос: как получить лимит в этом конченом банке?
Чекати...час від часу бити чолом.
Я серьёзно. Через 2 недели буду ехать за картой с чипом. Подойти к специалисту и заменить рабочий номер на номер бухгалтерии (не пожалею шоколадки
) и ещё раз запросить лимит?))
Вас відсіяли на початковому етапі знайомства ...значить знайшли шось підозріле.
Продовжуйте їм надоїдати...і з часом далуть ліміт 1000 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32662
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1647 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лют, 2020 15:39
Квесторе_поверніться
1000 это уже лучше, чем 0. На горячку смысла нет звонить?
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 83
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лют, 2020 15:45
Striker написав:
На горячку смысла нет звонить?
Колись щановний офПред тут допомагав...а зараз невідомо де він гуляє.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32662
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1647 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:06
Квесторе_поверніться написав: Striker написав:
Для оплаты товаров в интернете и покупок в магазинах.
Відповідь неправильна...для того щоб рубати кишмиш.
Такой ответ никак не поможет получить кредитку, плавали знаем
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2177
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2499
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:18
Striker написав: Квесторе_поверніться написав: Striker написав:
Вопрос: как получить лимит в этом конченом банке?
Чекати...час від часу бити чолом.
Я серьёзно. Через 2 недели буду ехать за картой с чипом. Подойти к специалисту и заменить рабочий номер на номер бухгалтерии (не пожалею шоколадки
) и ещё раз запросить лимит?))
Через +31..35дн мона попробовать повторно подать запрос
Обязательно вычитать анкету перед подписанием или отправкой менагером... Курицы любят сначала отправить анкету, а потом дать на подпись клиенту... а потом сказать: ой, када клиент допишет еще потеряный нолик в з/п или исправит ЕДРПОУ конторы
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30483
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3552 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:20
Striker
Запит до УБКІ був чи ще до того відсіяли?
P.S. 5к у котобанки - це теж не фонтан результат.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4100
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:22
Квесторе_поверніться написав:
щановний офПред
Тот ОфПред давно сбежал с этой богадельни
И нынешние ни в грош не ставят наших форумчан
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30483
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3552 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:48
Михалыч написав:
Можно по тел горячки узнать IBAN номер счета карты Б5, только что так и сделал, отправил для теста минуту назад с Аллы по реквизитам тестовые 50 грн., посмотрим как и за сколько времени дойдут на Б5, потом отпишусь.
Тест прошел успешно, пришла СМС от таси о зачислении средств на Б5, деньги зашли за час и пять минут, ноль комиссий со стороны алллы и таси. Завтра отправлю через ИБ Аллы остальную сумму на погашение Б5 в льготный период
Востаннє редагувалось Михалыч
в Пон 24 лют, 2020 16:56, всього редагувалось 1 раз.
-
Михалыч
-
-
- Повідомлень: 1275
- З нами з: 01.03.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|