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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3237323832393240>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:51

  clientage написав:Я б даже сказал: тупозлой скоринг :(
Но наполнение кредитки, ИБ достаточно хорошие :)
Хотя тупости тож хватает :(

Тупости и неадекватности. Работники отделений не знают тарифов 3 видов карт.
Всего трех! Карл! :mrgreen:
Maksi2
 
Повідомлень: 474
З нами з: 18.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:54

  Striker написав:0.00 UAH :lol: :lol: :lol:

Почему то я не удивлен. Я же говорил поржем :lol:
Maksi2
 
Повідомлень: 474
З нами з: 18.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:01

  klug написав:Striker
Запит до УБКІ був чи ще до того відсіяли?
P.S. 5к у котобанки - це теж не фонтан результат.

Не знаю, смотрел КИ пару дней назад бесплатно, теперь только платно.
Может всему виной лимит 40к в привате? Хотя, кредитный рейтинг 537.
Striker
 
Повідомлень: 83
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:04

  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:Вопрос: как получить лимит в этом конченом банке?

Чекати...час від часу бити чолом.

Це не наш метод! Можна їх бити, але куком по лбу.
Maksi2
 
Повідомлень: 474
З нами з: 18.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:04

  Maksi2 написав:
  Striker написав:0.00 UAH :lol: :lol: :lol:

Почему то я не удивлен. Я же говорил поржем :lol:

Поржали. Идиотский банк. :(
Striker
 
Повідомлень: 83
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:07

Striker
Жена есть? Засылайте её :)
Vorlon
 
Повідомлень: 8005
З нами з: 14.06.13
Подякував: 395 раз.
Подякували: 818 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:07

  Striker написав:
  klug написав:Striker
Запит до УБКІ був чи ще до того відсіяли?
P.S. 5к у котобанки - це теж не фонтан результат.

Не знаю, смотрел КИ пару дней назад бесплатно, теперь только платно.
Может всему виной лимит 40к в привате? Хотя, кредитный рейтинг 537.

Тю, у мобільному застосунку ж безкоштовний Сатус-контроль https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.ubki
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4100
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 520 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:07

  Striker написав:
  klug написав:Striker
Запит до УБКІ був чи ще до того відсіяли?
P.S. 5к у котобанки - це теж не фонтан результат.

Не знаю, смотрел КИ пару дней назад бесплатно, теперь только платно.
Может всему виной лимит 40к в привате? Хотя, кредитный рейтинг 537.

вот у меня 50к в примате и не единой просрочки за много много лет и тоже отшив
Maksi2
 
Повідомлень: 474
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Подякував: 104 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:09

Maksi2
А у меня никогда не было ни одной карты в примате и здесь всё хорошо :D

Вывод: не любят они клиентов примата :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 8005
З нами з: 14.06.13
Подякував: 395 раз.
Подякували: 818 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:10

  klug написав:
  Striker написав:
  klug написав:Striker
Запит до УБКІ був чи ще до того відсіяли?
P.S. 5к у котобанки - це теж не фонтан результат.

Не знаю, смотрел КИ пару дней назад бесплатно, теперь только платно.
Может всему виной лимит 40к в привате? Хотя, кредитный рейтинг 537.

Тю, у мобільному застосунку ж безкоштовний Сатус-контроль https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.ubki

де саме, додаток є, але безкоштовного нічого немає
Maksi2
 
Повідомлень: 474
З нами з: 18.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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  #<1 ... 3237323832393240>
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