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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:51
clientage написав:
Я б даже сказал: тупозлой скоринг
Но наполнение кредитки, ИБ достаточно хорошие
Хотя тупости тож хватает
Тупости и неадекватности. Работники отделений не знают тарифов 3 видов карт.
Всего трех! Карл!
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Додано: Пон 24 лют, 2020 16:54
Почему то я не удивлен. Я же говорил поржем
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:01
klug написав:Striker
Запит до УБКІ був чи ще до того відсіяли?
P.S. 5к у котобанки - це теж не фонтан результат.
Не знаю, смотрел КИ пару дней назад бесплатно, теперь только платно.
Может всему виной лимит 40к в привате? Хотя, кредитный рейтинг 537.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:04
Квесторе_поверніться написав: Striker написав:
Вопрос: как получить лимит в этом конченом банке?
Чекати...час від часу бити чолом.
Це не наш метод! Можна їх бити, але куком по лбу.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:07
Striker
Жена есть? Засылайте её
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:07
Striker написав: klug написав:Striker
Запит до УБКІ був чи ще до того відсіяли?
P.S. 5к у котобанки - це теж не фонтан результат.
Не знаю, смотрел КИ пару дней назад бесплатно, теперь только платно.
Может всему виной лимит 40к в привате? Хотя, кредитный рейтинг 537.
Тю, у мобільному застосунку ж безкоштовний Сатус-контроль https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.ubki
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:07
Striker написав: klug написав:Striker
Запит до УБКІ був чи ще до того відсіяли?
P.S. 5к у котобанки - це теж не фонтан результат.
Не знаю, смотрел КИ пару дней назад бесплатно, теперь только платно.
Может всему виной лимит 40к в привате? Хотя, кредитный рейтинг 537.
вот у меня 50к в примате и не единой просрочки за много много лет и тоже отшив
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:09
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А у меня никогда не было ни одной карты в примате и здесь всё хорошо
Вывод: не любят они клиентов примата
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:10
klug написав: Striker написав: klug написав:Striker
Запит до УБКІ був чи ще до того відсіяли?
P.S. 5к у котобанки - це теж не фонтан результат.
Не знаю, смотрел КИ пару дней назад бесплатно, теперь только платно.
Может всему виной лимит 40к в привате? Хотя, кредитный рейтинг 537.
Тю, у мобільному застосунку ж безкоштовний Сатус-контроль https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.ubki
де саме, додаток є, але безкоштовного нічого немає
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