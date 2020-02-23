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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:39

Striker
Из всех моих подопечных справку никто никогда не давал.

  Striker написав:Время.

Ну тут если не покупать лотерейные билеты, то точно, 100% никогда не выиграете!
Vorlon
 
Повідомлень: 8013
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Подякували: 818 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:52

Vorlon
Мне не интересны Ваши подопечные. Мне достаточно моего опыта сотрудничества с этим каловым банком. Если через время не нальют хоть какой-то лимит, то через 4 года просто приду сдать карточку и закрыть свой счёт. С таким отношением к клиенту идут они на#%й.
Striker
 
Повідомлень: 94
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Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:52

офф сайт

а что с сайтом или курсы валют в кассе целый день были такими же заниженными ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 562
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Подякував: 84 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:56

Striker
Ну то есть вам шашечки, а ехать не интересно. Ну ОК, вопросов нет - тоже вариант, да.
Vorlon
 
Повідомлень: 8013
З нами з: 14.06.13
Подякував: 395 раз.
Подякували: 818 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:58

  Vorlon написав:Striker
Ну то есть вам шашечки, а ехать не интересно. Ну ОК, вопросов нет - тоже вариант, да.

Извините, какие шашечки? Что мне делать с этой картой с лимитом 0? Получать аж 1% кешбэка?
Striker
 
Повідомлень: 94
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:59

Striker
Карта бесплатная - положить на полку или закрыть (на усмотрение). Я вам вариант с женой предложил (или любым другим членом семьи), а у вас злость затмевает логику.
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 24 лют, 2020 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 8013
З нами з: 14.06.13
Подякував: 395 раз.
Подякували: 818 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:00

  Striker написав:
  Vorlon написав:Striker
Ну то есть вам шашечки, а ехать не интересно. Ну ОК, вопросов нет - тоже вариант, да.

Извините, какие шашечки? Что мне делать с этой картой с лимитом 0? Получать аж 1% кешбэка?
нулевая б5 пригодится для онлайн обмена валют ;-)
Stringer
 
Повідомлень: 10606
З нами з: 23.01.13
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:01

  Stringer написав:нулевая б5 пригодится для онлайн обмена валют ;-)

для этого надо иметь 2 карты
Maksi2
 
Повідомлень: 481
З нами з: 18.06.19
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:03

Re: ТАСКОМБАНК

  Stringer написав:нулевая б5 пригодится для онлайн обмена валют

В5 має бути валютна
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
Заблокований
Повідомлень: 32666
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:07

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:нулевая б5 пригодится для онлайн обмена валют

В5 має бути валютна

интересно кто тот счастливчик, которому ты подякував, аж 1 раз? :idea:
Maksi2
 
Повідомлень: 481
З нами з: 18.06.19
Подякував: 107 раз.
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