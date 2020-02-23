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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:39
Striker
Из всех моих подопечных справку никто никогда не давал.
Striker написав:
Время.
Ну тут если не покупать лотерейные билеты, то точно, 100% никогда не выиграете!
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Vorlon
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:52
Vorlon
Мне не интересны Ваши подопечные. Мне достаточно моего опыта сотрудничества с этим каловым банком. Если через время не нальют хоть какой-то лимит, то через 4 года просто приду сдать карточку и закрыть свой счёт. С таким отношением к клиенту идут они на#%й.
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Striker
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:52
а что с сайтом или курсы валют в кассе целый день были такими же заниженными ?
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SILVER_UA
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:56
Striker
Ну то есть вам шашечки, а ехать не интересно. Ну ОК, вопросов нет - тоже вариант, да.
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Vorlon
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:58
Vorlon написав:Striker
Ну то есть вам шашечки, а ехать не интересно. Ну ОК, вопросов нет - тоже вариант, да.
Извините, какие шашечки? Что мне делать с этой картой с лимитом 0? Получать аж 1% кешбэка?
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Striker
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:59
Striker
Карта бесплатная - положить на полку или закрыть (на усмотрение). Я вам вариант с женой предложил (или любым другим членом семьи), а у вас злость затмевает логику.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Пон 24 лют, 2020 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Vorlon
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:00
Striker написав: Vorlon написав:Striker
Ну то есть вам шашечки, а ехать не интересно. Ну ОК, вопросов нет - тоже вариант, да.
Извините, какие шашечки? Что мне делать с этой картой с лимитом 0? Получать аж 1% кешбэка?
нулевая б5 пригодится для онлайн обмена валют
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Stringer
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:01
Stringer написав:
нулевая б5 пригодится для онлайн обмена валют
для этого надо иметь 2 карты
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Maksi2
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:03
Stringer написав:
нулевая б5 пригодится для онлайн обмена валют
В5 має бути валютна
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:07
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
нулевая б5 пригодится для онлайн обмена валют
В5 має бути валютна
интересно кто тот счастливчик, которому ты подякував, аж 1
раз?
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Maksi2
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