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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3239324032413242

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
29
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:09

Re: ТАСКОМБАНК

  Maksi2 написав:интересно кто тот счастливчик, которому ты подякував, аж 1 раз?

Та це і не подяка була...а знак поваги до покійного ДС.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлень: 32666
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Подякували: 1647 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Maksi2 написав:интересно кто тот счастливчик, которому ты подякував, аж 1 раз?

Та це і не подяка була...а знак поваги до покійного ДС.

Ну тогда не дякуй нам.
Maksi2
 
Повідомлень: 481
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:13

  Vorlon написав:Striker
Карта бесплатная - положить на полку или закрыть (на усмотрение). Я вам вариант с женой предложил (или любым другим членом семьи), а у вас злость затмевает логику.

Ну, как бесплатная, я заказал сразу бесконтакт за 150 грн с уверенностью, что хоть пару тыс. дадут со справкой. Та и какая злость, просто отвращение к банку.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:15

  Striker написав:я заказал сразу бесконтакт за 150 грн

А вот это зря. И та карта при наличии NFC в телефоне уже не очень-то и нужна...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:21

  Vorlon написав:
  Striker написав:я заказал сразу бесконтакт за 150 грн

А вот это зря. И та карта при наличии NFC в телефоне уже не очень-то и нужна...

Нет NFC ни у меня, ни у жены. Поэтому и заказал.
Striker
 
Повідомлень: 94
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:31

Re: ТАСКОМБАНК

Само не нальют если 0. Повысить можно через 61 день (30-60 не подходят). И только если обороты были хоть какие-то (советую хоть 2к в месяц на какие-нибудь категории, где кешбек по другим картами не идёт или не выше.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 18:46

  Striker написав:
  Ромасик написав:
  Vorlon написав:Striker
Жена есть? Засылайте её :)

да, жена лучше, особенно на пудру, особенно включить дурочку-шопоголика))
А потом через месяц-другой Б5.
Моей повыдавали с первого раза и с нормальными КЛ, без справки. Скажите, что кв. есть в собственности.

При оформлении давал номер девушки, они явно это увидят и тоже ей ничего не дадут)

доп. симка. Также Миха научил по возможности использовать левые доп. номера, а то задоблут))
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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