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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:00
Striker написав: Vorlon написав:Striker
Ну то есть вам шашечки, а ехать не интересно. Ну ОК, вопросов нет - тоже вариант, да.
Извините, какие шашечки? Что мне делать с этой картой с лимитом 0? Получать аж 1% кешбэка?
нулевая б5 пригодится для онлайн обмена валют
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Stringer
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:01
Stringer написав:
нулевая б5 пригодится для онлайн обмена валют
для этого надо иметь 2 карты
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Maksi2
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:03
Stringer написав:
нулевая б5 пригодится для онлайн обмена валют
В5 має бути валютна
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:09
Maksi2 написав:
интересно кто тот счастливчик, которому ты подякував, аж 1 раз?
Та це і не подяка була...а знак поваги до покійного ДС.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:13
Vorlon написав:Striker
Карта бесплатная - положить на полку или закрыть (на усмотрение). Я вам вариант с женой предложил (или любым другим членом семьи), а у вас злость затмевает логику.
Ну, как бесплатная, я заказал сразу бесконтакт за 150 грн с уверенностью, что хоть пару тыс. дадут со справкой. Та и какая злость, просто отвращение к банку.
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Striker
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:15
Striker написав:
я заказал сразу бесконтакт за 150 грн
А вот это зря. И та карта при наличии NFC в телефоне уже не очень-то и нужна...
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Vorlon
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:21
Vorlon написав: Striker написав:
я заказал сразу бесконтакт за 150 грн
А вот это зря. И та карта при наличии NFC в телефоне уже не очень-то и нужна...
Нет NFC ни у меня, ни у жены. Поэтому и заказал.
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Striker
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:31
Само не нальют если 0. Повысить можно через 61 день (30-60 не подходят). И только если обороты были хоть какие-то (советую хоть 2к в месяц на какие-нибудь категории, где кешбек по другим картами не идёт или не выше.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:46
Striker написав: Ромасик написав: Vorlon написав:Striker
Жена есть? Засылайте её
да, жена лучше, особенно на пудру, особенно включить дурочку-шопоголика))
А потом через месяц-другой Б5.
Моей повыдавали с первого раза и с нормальными КЛ, без справки. Скажите, что кв. есть в собственности.
При оформлении давал номер девушки, они явно это увидят и тоже ей ничего не дадут)
доп. симка. Также Миха научил по возможности использовать левые доп. номера, а то задоблут))
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Додано: Пон 24 лют, 2020 18:48
Striker написав:
Честно, после сегодняшнего похода как-то не хочется больше связываться с этим недобанком. Даже справку принес, и даже 1-2к не дали. Что это за приколы?
все же Б5+пудра хорошая связка, покрывающая ежедневные траты
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