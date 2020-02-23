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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 19:03
Striker написав: Ромасик написав: Vorlon написав:Striker
Жена есть? Засылайте её
да, жена лучше, особенно на пудру, особенно включить дурочку-шопоголика))
А потом через месяц-другой Б5.
Моей повыдавали с первого раза и с нормальными КЛ, без справки. Скажите, что кв. есть в собственности.
При оформлении давал номер девушки, они явно это увидят и тоже ей ничего не дадут)
Никак оно не влияет
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Додано: Пон 24 лют, 2020 19:46
Striker написав:
как получить лимит в этом конченом банке?
Вам ранее писали, что надо в банк заходить с умом. Готовиться хорошо.
clientage написав:
Обязательно вычитать анкету перед подписанием или отправкой менагером...
Два раза бил чолом, чтобы повысить лимит. Никакую бумажку о подписании даже речи не шло. Со слов заполнили и баста.
Да и один счёт на чесном слове закрыли — сохранив дерево )
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Додано: Пон 24 лют, 2020 20:17
MASolomko написав: Striker написав:
как получить лимит в этом конченом банке?
Вам ранее писали, что надо в банк заходить с умом. Готовиться хорошо
Справку о доходах я принёс, номера дал. Единственное, рабочий номер дал общий, а не бухгалтерию или отдел кадров. Кредитный рейтинг высокий, кредитная история большая - больше 3-х лет. Никаких просрочек ни разу.
Кстати, может как-то повлияло то, что в эту субботу был запрос моей кредитной истории от Монобанка? Ну и 40к в привате.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 20:19
В каком городе происходило священнодействие? Много ли отделений?
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Додано: Пон 24 лют, 2020 20:26
Карамболь написав:
В каком городе происходило священнодействие? Много ли отделений?
Днепр. 4 + одно центральное.
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Striker
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Додано: Пон 24 лют, 2020 21:05
Striker
Striker написав:
...может как-то повлияло то, что в эту субботу был запрос моей кредитной истории от Монобанка? Ну и 40к в привате.
, да. Мог повлиять 1000 и 1 фактор (сказочное правило справедливо для всех банков)
Запрос за кредитом от другого банка понижает кредитный рейтинг. Наличие кредитного лимита в другом банке тоже (это Ваша кредитная нагрузка). Использованный лимит тоже...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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